Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду жилья

22 ноября постоянная комиссия по социальной политике Думы города Иркутска рассмотрела десять вопросов. Заседание провел председатель комиссии, вице-спикер Виталий Матвийчук. В работе принял участие спикер представительного органа Евгений Стекачев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Депутаты рассмотрели проект решения Думы о дополнительной мере социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату найма жилого помещения для молодых педагогов. Как отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Виталий Барышников, помощь учителям в решении их жилищного вопроса в части аренды предлагается впервые.

Антонина Корочкина, депутат Думы города Иркутска:

– Сегодня специалистов не хватает. Можно прийти в любую школу и увидеть, что некому работать. Надо решать эту проблему, иначе мы можем остаться вообще без кадров, и детей будет некому учить.

Сергей Юдин вынес вопрос об изыскании участка на территории Кировского района под строительство здания для детской и взрослой поликлиники. Алексей Грешилов инициировал рассмотрение вопроса об обустройстве футбольного поля между домами по улице Ширямова, 5 и улице Дорожная, 1А.

Кроме этого, рассмотрены вопросы о выделении средств на 2022 год для проведения ремонтных работ в помещениях опорных пунктов по работе с населением, об увеличении количества поездок в месяц для льготных категорий граждан. Представлен отчет о реализации мероприятий по проведению массовых зарядок в год спорта в Иркутске.

По инициативе Виталия Матвийчука рассмотрены четыре вопроса. Среди них отклонение заявок жителей в конкурсе «Народные инициативы», капитальный ремонт детского сада №7, реализация программы «Летний кинотеатр» и строительство детского сада и муниципальной средней общеобразовательной школы по улице Норильская.

Евгений Харитонов, заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике мэрии Иркутска:

– Для школы сформировали земельный участок и передали его в область. Для детского сада предусмотрен участок примерно 1,1 гектара. Это позволит разместить там учреждение как минимум на 350 мест. На данном участке в настоящее время находится аварийный дом. Он включен в программу и в первом квартале 2022 года будет полностью расселен.

После этого можно будет сформировать участок и предоставить его в Управление капитального строительства города для проектирования и строительства учреждения.