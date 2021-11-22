Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду жилья

Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду жилья

22 ноября постоянная комиссия по социальной политике Думы города Иркутска рассмотрела десять вопросов. Заседание провел председатель комиссии, вице-спикер Виталий Матвийчук. В работе принял участие спикер представительного органа Евгений Стекачев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Депутаты рассмотрели проект решения Думы о дополнительной мере социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату найма жилого помещения для молодых педагогов. Как отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Виталий Барышников, помощь учителям в решении их жилищного вопроса в части аренды предлагается впервые.

Антонина Корочкина, депутат Думы города Иркутска:
– Сегодня специалистов не хватает. Можно прийти в любую школу и увидеть, что некому работать. Надо решать эту проблему, иначе мы можем остаться вообще без кадров, и детей будет некому учить.

Сергей Юдин вынес вопрос об изыскании участка на территории Кировского района под строительство здания для детской и взрослой поликлиники. Алексей Грешилов инициировал рассмотрение вопроса об обустройстве футбольного поля между домами по улице Ширямова, 5 и улице Дорожная, 1А.

Кроме этого, рассмотрены вопросы о выделении средств на 2022 год для проведения ремонтных работ в помещениях опорных пунктов по работе с населением, об увеличении количества поездок в месяц для льготных категорий граждан. Представлен отчет о реализации мероприятий по проведению массовых зарядок в год спорта в Иркутске.

По инициативе Виталия Матвийчука рассмотрены четыре вопроса. Среди них отклонение заявок жителей в конкурсе «Народные инициативы», капитальный ремонт детского сада №7, реализация программы «Летний кинотеатр» и строительство детского сада и муниципальной средней общеобразовательной школы по улице Норильская.

Евгений Харитонов, заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике мэрии Иркутска:
– Для школы сформировали земельный участок и передали его в область. Для детского сада предусмотрен участок примерно 1,1 гектара. Это позволит разместить там учреждение как минимум на 350 мест. На данном участке в настоящее время находится аварийный дом. Он включен в программу и в первом квартале 2022 года будет полностью расселен.

После этого можно будет сформировать участок и предоставить его в Управление капитального строительства города для проектирования и строительства учреждения.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с Волочковой и Бузовой
Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с
В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе
В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе
Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду жилья
Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных школ
В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных
В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний» победили 50 команд
В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний»
В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов
В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Павел Прилучный признался, что у него была опухоль
Павел Прилучный признался, что у него была опухоль
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой
Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой
Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу
Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о криптовалютах, а ParaSwap провел нетипичный эирдроп
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Павел Воля рассказал, как растут его дети
Павел Воля рассказал, как растут его дети

Еще по теме

Евгений Стекачев: дума и администрация Иркутска утвердили бюджет благодаря командной работе
Половина из 1 460 детских площадок Иркутска подлежит демонтажу
Депутаты думы Иркутска утвердили городской бюджет на 2022-2024 годы
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме