Мосгорсуд признал законным отстранение от учёбы школьников без теста на COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:09 Автор: Виктория Карташева

Московский городской суд признал законным отстранение от занятий детей, чьи родители не дали согласие на экспресс-тесты на COVID-19 или платные ПЦР-тесты. Это следует из мотивированного решения суда об отказе в административном иске, опубликованного на сайте Мосгорсуда.

С 14 октября в 10 московских школах дети в рамках пилотного проекта должны проходить бесплатное-экспресс-тестирование на коронавирус. Согласно приказу, устанавливающими это правило, каждый ученик с 1-го по 11-й классы должен проходить такую диагностику раз в две недели. При этом информированных добровольных согласий (ИДС) на медицинское вмешательство ни у учеников, ни у их родителей не собирают.

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Если родители против такого тестирования, они могут заменить его прохождением платного ПЦР-тестирования, результаты которого необходимо предоставлять дважды в месяц. Детей, чьи родители откажутся от экспресс-тестирования и не представят результаты ПЦР-теста, могут отстранить от занятий. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, потребность в экспресс-тестировании школьников появилась в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и госпитализаций детей в последний месяц.

В связи с этим в были направлены жалобы в надзорные органы и прокуратуру, а также административный иск. В частности, отмечалось, что подобный указ нарушает право детей на получение образование. Кроме того, родителей возмутило, что экспресс-тестирование проводят не медработники, к тому же в принудительном порядке, без оформления ИДС.

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В Мосгорсуде заключили, что по закону подобное тестирование является правом, а не обязанностью. Однако обжалуемый приказ даёт право выбора — экспресс-тест в школе, ПЦР в поликлинике или отказ с последующим отстранением от учёбы. В инстанции также подчеркнули, что любое медицинское вмешательство в школе должно производиться после сбора согласий. Но приказом об экспресс-тестировании предусмотрено, что эта информация предоставляется путём информационно-разъяснительной работы через сервисы Московской электронной школы, родительские чаты и смс-сообщения. При этом само избрание одного из видов тестирования свидетельствует о согласии, отметили в суде.

Недопуск к занятиям в школе, по мнению суда, не нарушает право ребёнка на обучение, поскольку этот процесс может быть организован и форме семейного образования. Рассматривая жалобу на проведение тестирования работниками школы, в Мосгорсуде снова напомнили, что приказ не закрепляет этот метод в качестве единственного. Таким образом, у школьников и их родителей сохраняется возможность сделать тест в медицинской организации, чтобы потом предоставить его результаты в школу. То есть, если запреты на обращение к медикам нет, то всё законно.





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Суд также рассмотрел аргумент о нарушении врачебной тайны, поскольку к ней относятся сведения об участии в экспресс-тестировании на коронавирус. При поголовном тестирования тайна неизбежно нарушается, заявили в Мосгорсуде, однако разглашение допустимо при угрозе распространения инфекционных заболеваний. В данном случае, тестирование проводится с целью защиты жизни и здоровья, а не произвольного вмешательства в личную жизнь и образовательный процесс, заключили в суде.

С 1 октября в Москве начал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирус, теперь любому обратившемуся за помощью с симптомами простуды будет проводиться экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

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