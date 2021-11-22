На антитеррористическую защиту школ и детсадов Иркутской области направят 500 миллионов рублей

Власти Иркутской области направят 500 миллионов рублей на устранение недостатков антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций в 2022-2024 году. Муниципалитеты получат субсидии для софинансирования соответствующих мероприятий. Для контроля расходования средств с 2022 года будет проводится ежеквартальный мониторинг, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– В связи с вооруженными нападениями на учебные заведения, совершенными в сентябре-октябре 2021 года, мы на заседании региональной антитеррористической комиссии еще раз возвращаемся к вопросу об организации дополнительных проверок защищенности объектов образования.

Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, сейчас в регионе действуют 2 408 объектов образования муниципальной и государственной собственности. Из них в 99,8% проведены категорирование и паспортизация зданий и сооружений на предмет безопасности. На оставшихся четырех объектах эту процедуру завершат до 1 декабря.

За время подготовки к 2021-2022 учебному году была проведена выборочная внеплановая проверка 22 образовательных организаций Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского районов. Одновременно сотрудники Росгвардии планово проверили в области еще 220 учреждений.

В 2020-2021 году во время мероприятий по антитеррористической защите школы были выделены средства на оснащение 415 учреждений ручными металлоискателями, 68 – системами управления контроля доступа, 189 – системами охранной сигнализации, 502 – дополнительными камерами видеонаблюдения, 59 – системами оповещения и управления эвакуацией людей.

Игорь Кобзев:

— Разумеется, все это – немалые затраты. В данном случае вариантов нет, жизни и здоровье наших детей – вопрос приоритетный. Будем выделять дополнительные финансы на оснащение. Другое дело, кто всеми этими техническими средствами будет пользоваться. Вопрос кадров — не менее острый. Здесь муниципалитеты должны конкретно отрабатывать с директорами школ и заведующими детскими садами.

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