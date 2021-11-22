Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На антитеррористическую защиту школ и детсадов Иркутской области направят 500 миллионов рублей

На антитеррористическую защиту школ и детсадов Иркутской области направят 500 миллионов рублей

Власти Иркутской области направят 500 миллионов рублей на устранение недостатков антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций в 2022-2024 году. Муниципалитеты получат субсидии для софинансирования соответствующих мероприятий. Для контроля расходования средств с 2022 года будет проводится ежеквартальный мониторинг, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
– В связи с вооруженными нападениями на учебные заведения, совершенными в сентябре-октябре 2021 года, мы на заседании региональной антитеррористической комиссии еще раз возвращаемся к вопросу об организации дополнительных проверок защищенности объектов образования.

Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, сейчас в регионе действуют 2 408 объектов образования муниципальной и государственной собственности. Из них в 99,8% проведены категорирование и паспортизация зданий и сооружений на предмет безопасности. На оставшихся четырех объектах эту процедуру завершат до 1 декабря.

За время подготовки к 2021-2022 учебному году была проведена выборочная внеплановая проверка 22 образовательных организаций Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского районов. Одновременно сотрудники Росгвардии планово проверили в области еще 220 учреждений.

В 2020-2021 году во время мероприятий по антитеррористической защите школы были выделены средства на оснащение 415 учреждений ручными металлоискателями, 68 – системами управления контроля доступа, 189 – системами охранной сигнализации, 502 – дополнительными камерами видеонаблюдения, 59 – системами оповещения и управления эвакуацией людей.

Игорь Кобзев:
— Разумеется, все это – немалые затраты. В данном случае вариантов нет, жизни и здоровье наших детей – вопрос приоритетный. Будем выделять дополнительные финансы на оснащение. Другое дело, кто всеми этими техническими средствами будет пользоваться. Вопрос кадров — не менее острый. Здесь муниципалитеты должны конкретно отрабатывать с директорами школ и заведующими детскими садами.

Предыдущая новость по этой теме:

255 миллионов рублей выделили в 2021 году на ремонт школ и детских садов Иркутска

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

598 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
598 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Главврач ИГОДКБ Юрий Козлов представил депутатам ЗC проект создания Научно-практического центра
Главврач ИГОДКБ Юрий Козлов представил депутатам ЗC проект создания
В Иркутскую область поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт»
В Иркутскую область поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт»
На антитеррористическую защиту школ и детсадов Иркутской области направят 500 миллионов рублей
На антитеррористическую защиту школ и детсадов Иркутской области
Грузия выслала украинских правозащитников, прилетевших защищать Саакашвили
Грузия выслала украинских правозащитников, прилетевших защищать
На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов против принудительной вакцинации
На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов
Размер прожиточного минимума и МРОТ в России увеличили на 8,6% на 2022 год
Размер прожиточного минимума и МРОТ в России увеличили на 8,6% на
Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков
Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков
«Норникель» объявляет о наборе сотрудников из Иркутской области для работы в Норильске
«Норникель» объявляет о наборе сотрудников из Иркутской области для
Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
"Такой ожог — это сразу кость": коллега Марины Хлебниковой призвала молиться за ее здоровье
"Такой ожог — это сразу кость": коллега Марины Хлебниковой
Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite
Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

В бюджеты муниципалитетов Иркутской области в 2022 году направят порядка 77 миллиардов рублей
В Иркутской области открылись три детских сада
Строительство и модернизация пищеблоков в школах Иркутской области завершатся к 1 сентября
Размер пособия по безработице увеличат в 2022 году