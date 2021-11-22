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На федеральном канале «Россия 1» вышел сюжет про ситуацию с коронавирусом в Иркутской области

На федеральном канале «Россия 1» в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» 21 ноября вышел сюжет про ситуацию с коронавирусом в Иркутской области. Корреспондент Елена Ерофеева побывала в Иркутской областной клинической и Качугской районной больницах. В последней показали нехватку самого необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. На Ютубе видео набрало почти 350 тысяч просмотров.

Заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской клинической областной больницы Игорь Каретников рассказал корреспонденту, что в их учреждении из тысячи коек две трети отдано под инфекцию. Смертность среди пациентов повысилась, и максимальный вклад в эти цифры вносит коронавирус.

Паталогоанатом с полувековым стажем той же больницы Людмила Гришина отмечает, что стало много молодежи, умершей от коронавируса. Она рассказала, что легкие умерших от COVID-19 увеличиваются в несколько раз и «становятся резиновыми».

Людмила Гришина:
– Человек не может дышать, и ничто ему не помогает, реанимация не помогает. Стали умирать молодые люди — 40, 45, 50 лет. Недавно от коронавируса умерла 34-летняя женщина на девятом месяце беременности. Не привита, посидела дома, лечилась неизвестно чем, осталось трое сирот. Беспечность, безответственность — думают, кого-то это не затронет. Напрасно так думают.

В Качугской районной больнице большинство коек также отдано под ковидных больных. В реанимации кислородных консолей нет, пациенты лежат на концентраторах. Как отмечают медики, препаратами больница обеспечена, а кислородом – нет. ПЦР-тесты на COVID-19 дважды в неделю отправляют самолетом в Иркутск, результат – через три дня.

Одноразовые комбинезоны для работы в красной зоне в Качугской районной больнице используют несколько раз — их замачивают и стирают. Вместо бахил — одноразовые мусорные пакеты. Вирусную пневмонию прослушивают или смотрят на рентгеновских снимках практически раритетного аппарата еще советской сборки. Компьютерного томографа в Качуге никогда не было.

Присутствовавший на съемке министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков обещал заменить рентген-аппарат в следующем году. На вопрос корреспондента, как здесь вообще люди выживают на фоне такого отсутствия медицинской техники, кислорода, специалистов, глава регионального минздрава пошутил, что «медицина – наука точная, но бубен надо держать в левой руке, на бурятских землях шаманят через одного».

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По материалам: irk

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