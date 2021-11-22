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На покупку всей «косметики» в Marvel’s Avengers придется потратить больше $3000

На покупку всей «косметики» в Marvel’s Avengers придется потратить больше $3000


Marvel’s Avengers — одна из игр, которая несколько недель назад была добавлена в подписку Game Pass. После выхода игры в подписке, к ней присоединилось значительное количество игроков, и в течение некоторого времени Square Enix им даже предлагала платные бустеры опыта, которые потом убрали.

Сейчас в Marvel’s Avengers можно купить за кредиты (внутренняя валюта) только различные скины, эмоции, изображения баннеров и так далее. Это предметы, которые не влияют напрямую на игровой процесс и их покупкой за реальную валюту обычно занимаются поклонники проекта.

Один из пользователей на Reddit произвел расчет, что для покупки всей «косметики» в игре Marvel’s Avengers, которая доступна на текущий момент, надо будет потратить больше $3000:

Я сложил все, что продается (без учета комплектов) на данный момент. Коллекционерам придется заплатить 331 750 кредитов (т.е. 3317,50 долларов США), чтобы разблокировать все.

В комментариях другие пользователи посчитали, что бесплатно можно получить 1300 кредитов за боевой пропуск, и суммарно есть возможность заработать около 9000 кредитов, то есть их хватит на покупку всего 2% от доступной в игре косметики.

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По материалам: newxboxone

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