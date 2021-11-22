На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов против принудительной вакцинации

20 и 21 ноября жители Иркутска, Братска и Саянска провели 30 одиночных пикеты против принудительной вакцинации от коронавируса и ограничений для невакцинированных граждан. Аналогичные акции прошли в других сибирских городах: Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Красноярске, сообщает пресс-служба иркутского регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Участники акций считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, и недопустимо к ней принуждать. Они указывают на то, что людей заставляют прививаться под угрозой отстранения от работы. Граждане возмущены тем, что людям, не желающим вакцинироваться от коронавируса, создают невыносимые условия для жизни.





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Фото пресс-службы ИРО «Родительского Всероссийского Сопротивления» Фото пресс-службы ИРО «Родительского Всероссийского Сопротивления» Предыдущая новость по этой теме: