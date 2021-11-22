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На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов против принудительной вакцинации

На выходных жители Иркутской области провели 30 одиночных пикетов против принудительной вакцинации

20 и 21 ноября жители Иркутска, Братска и Саянска провели 30 одиночных пикеты против принудительной вакцинации от коронавируса и ограничений для невакцинированных граждан. Аналогичные акции прошли в других сибирских городах: Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Красноярске, сообщает пресс-служба иркутского регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Участники акций считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, и недопустимо к ней принуждать. Они указывают на то, что людей заставляют прививаться под угрозой отстранения от работы. Граждане возмущены тем, что людям, не желающим вакцинироваться от коронавируса, создают невыносимые условия для жизни.


Фото пресс-службы ИРО «Родительского Всероссийского Сопротивления» Фото пресс-службы ИРО «Родительского Всероссийского Сопротивления» Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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