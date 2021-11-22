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На Xbox доступен бесплатно набор Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition

На Xbox доступен бесплатно набор Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition


В Microsoft Store на приставках Xbox One и Xbox Series X | S выпустили набор Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition. Он включает в себя саму игру Techwars Global Conflict (которая вышла ровно год назад на консолях Xbox) и дополнительный скин — Demigod Prosperity Legacy skin. Забрать набор можно бесплатно.

Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition

Почувствуйте себя пилотом разрушительного железного гиганта, усовершенствуй военную машину по своему вкусу, отправляйся на поле сражения и дай отпор неприятелю!
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что Techwars Global Conflict — это условно-бесплатная игра, в которой предстоит участвовать в PvP сражениях на огромных человекоподобных роботах. Игроки имеют возможность модифицировать своих роботов, делать их лучше для повышения эффективности в сражениях.

Поскольку игра Techwars Global Conflict на Xbox доступна бесплатно, играть в нее в мультиплеере можно даже без подписки Xbox Live Gold.


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По материалам: newxboxone

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