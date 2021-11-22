Находки, которые нежданно сделали простых людей сказочно богатыми

Клад в пианиноВ тот счастливый день настройщик инструментов Мартин Бэкхаус отправился по вызову в музыкальный колледж Уолфорда и Северного Шропшира в Великобритании, чтобы привести в порядок старинное пианино, подаренное учебному заведению семейной парой. Каково же было его удивление, когда внутри инструмента техник нашёл семь мешков, заполненных старыми золотыми британскими монетами, большая часть которых относилась к периоду правления королевы Виктории. Причитающееся вознаграждение в 650 тысяч долларов, согласно местным законам, разделили между собой Мартин Бэкхаус и колледж.Паевой сертификат Coca-ColaКак известно, в США очень популярны так называемые «гаражные распродажи», когда любой желающий может приобрести своеобразного «кота в мешке»: за смешные деньги покупаются контейнеры, чьи хозяева не предъявляют свои права на имущество, или же просто ящики и сундуки с вещами. Простой американец Тони Марон благодаря такому мероприятию всего за 5 долларов стал владельцем ящика с документами. Он даже предположить не мог, что внутри находятся 1625 акций нефтяной компании. В результате нескольких слияний компания эта вошла в корпорацию Coca-Cola, а вложенные в покупку 5 долларов в мгновение ока превратились в 130 миллионов, сделав Тони Марона самым крупным частным владельцем акций весьма солидной компании.Кольцо за 10 фунтов стерлинговПриобретая на распродаже колечко за 10 фунтов стерлингов, англичанка Дебра Годдард и представить себе не могла, что спустя несколько лет окажется обладательницей крупной суммы. Кольцо лежало в коробке до тех пор, пока мама покупательницы не утратила из-за мошенников все свои сбережения. Дебра в отчаянии решила отнести кольцо ювелиру, в надежде выручить за него хоть что-то. «Стекляшка» в кольце оказалась натуральным бриллиантом весом в 26,27 карата. Экспертиза Sotheby’s подтвердила его подлинности и выплатила всё ещё не верящей своему счастью Дебре Годдард 470 тысяч фунтов стерлингов.Картина Джексона ПоллокаЧувство юмора иногда толкает людей на самые невероятные покупки. К примеру, Тери Хортон, решив развеселить саму себя, приобрела в лавке подержанных вещей какую-то непонятную картину, которая представляла собой разбрызганную по полотну краску. Восемь долларов показались Тери слишком большой суммой за подобную «мазню», и после торга леди приобрела картину за 5 долларов. «Шедевр» Тери разместила у себя на кухне, где он мог бы благополучно висеть и сегодня, если бы приятель пенсионерки случайно не узнал в полотне работу Джексона Поллока. В результате долгих мучений было доказано авторство картины, и пятидолларовое полотно взлетело в цене. Шедевр оценили в 50 миллионов долларов, а сама история легла в основу документального фильма.Старый пергаментРазбирать завалы на чердаке обычно очень увлекательно, но некоторым во время подобного наведения порядка несказанно везёт. Жительница Эдинбурга Кэти Марсден, специалист по редким книгам, внезапно обнаружила среди старых бумаг, не представляющих никакого интереса, сложенный пергамент, оказавшийся одним из оттисков Декларации независимости США, изготовленной по заказу Сената в 1820-х годах. Как выяснилось позже, этот экземпляр принадлежал политику Чарльзу Кэрролу, участвовавшему в подписании Декларации 4 июля 1776 года. Кэти Марсден выставила документ на продажу 1 июля 2021 года и стала обладательницей 4 миллионов 420 тысяч долларов США.