Наталья Штурм рассказала об алкогольной зависимости Марины Хлебниковой

После пожара стали ходить слухи, что певица Марина Хлебникова злоупотребляла спиртным. Вечером 18 ноября артистка едва не погибла в собственной квартире. Артистка серьезно пострадала при пожаре, эпицентр которого, по заключению компетентных органов, был в кровати. Предположительно артистка уснула с непотушенной сигаретой. После таких данных в Сети начали обсуждать то, что, вероятно, Хлебникова была в состоянии алкогольного опьянения. Наталья Штурм встала на сторону коллеги по цеху. В своем инстаграме она отметила, что Марина не имеет пристрастия к алкоголю.Марина Хлебникова «Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка», — написала Штурм. Добавим, накануне Марина Хлебникова пришла в себя. Пока она ест через зонд и мучается от сильных болей.