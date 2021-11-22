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Наталья Штурм рассказала об алкогольной зависимости Марины Хлебниковой

Наталья Штурм рассказала об алкогольной зависимости Марины Хлебниковой
После пожара стали ходить слухи, что певица Марина Хлебникова злоупотребляла спиртным. Вечером 18 ноября артистка едва не погибла в собственной квартире. Артистка серьезно пострадала при пожаре, эпицентр которого, по заключению компетентных органов, был в кровати. Предположительно артистка уснула с непотушенной сигаретой. После таких данных в Сети начали обсуждать то, что, вероятно, Хлебникова была в состоянии алкогольного опьянения. Наталья Штурм встала на сторону коллеги по цеху. В своем инстаграме она отметила, что Марина не имеет пристрастия к алкоголю.
Марина Хлебникова «Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка», — написала Штурм. Добавим, накануне Марина Хлебникова пришла в себя. Пока она ест через зонд и мучается от сильных болей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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