NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн

Quidd, платформа для цифровых предметов коллекционирования и дочерняя компания Animoca Brands, собрала в общей сложности $5 млн за счет частной и предварительной продаж, а также IDO токена QUIDD.

https://twitter.com/animocabrands/status/1461685624256155656

Первичное размещение QUIDD на DEX состоялось 18 ноября 2021 года на площадке Polkastarter. Менее чем за час 2 млн QUIDD продали по цене $0,25 за токен, что принесло $500 000.

Ранее в ходе частного токесейла QUIDD компания привлекла $4 млн от группы инвесторов, включая Binance Smart Chain Growth Fund, Genesis Block Ventures, Kingsway, Mind Fund Group Ltd, Sanctor Capital, OneFootball и других бизнес-ангелов.

3 ноября Quidd провела предпродажу на Animoca Brands Launchpad, в ходе которой за 22 минуты реализовала 1001 ваучер на общую сумму $500 500.

Каждый ваучер по цене $500 может быть использован для выкупа 2500 токенов QUIDD после 3 мая 2022 года.

QUIDD — служебный токен стандарта ERC-20 для сообщества коллекционеров, создателей и разработчиков на платформе Quidd. Общая эмиссия составит 1 млрд токенов.

После IDO монета попала в листинг PancakeSwap и торгуется в паре с WBNB, REVV, TOWER, LMT, PROS и BONDLY. На момент написания курс QUIDD находится на отметке $3,36 (CoinGecko), что на 1244% выше цены размещения.

Напомним, в октябре Animoca Brands привлекла финансирование в размере $65 млн при оценке в $2,2 млрд.

Ранее компания заключила обязывающее соглашение о покупке контрольного пакета акций NFT-платформы Bondly.