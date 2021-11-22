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NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн

NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн


Quidd, платформа для цифровых предметов коллекционирования и дочерняя компания Animoca Brands, собрала в общей сложности $5 млн за счет частной и предварительной продаж, а также IDO токена QUIDD.


https://twitter.com/animocabrands/status/1461685624256155656

Первичное размещение QUIDD на DEX состоялось 18 ноября 2021 года на площадке Polkastarter.  Менее чем за час 2 млн QUIDD продали по цене $0,25 за токен, что принесло $500 000.


Ранее в ходе частного токесейла QUIDD компания привлекла $4 млн от группы инвесторов, включая Binance Smart Chain Growth Fund, Genesis Block Ventures, Kingsway, Mind Fund Group Ltd, Sanctor Capital, OneFootball и других бизнес-ангелов.


3 ноября Quidd провела предпродажу на Animoca Brands Launchpad, в ходе которой за 22 минуты реализовала 1001 ваучер на общую сумму $500 500. 


Каждый ваучер по цене $500 может быть использован для выкупа 2500 токенов QUIDD после 3 мая 2022 года.


QUIDD — служебный токен стандарта ERC-20 для сообщества коллекционеров, создателей и разработчиков на платформе Quidd. Общая эмиссия составит 1 млрд токенов. 


После IDO монета попала в листинг PancakeSwap и торгуется в паре с WBNB, REVV, TOWER, LMT, PROS и BONDLY. На момент написания курс QUIDD находится на отметке $3,36 (CoinGecko), что на 1244% выше цены размещения.


Напомним, в октябре Animoca Brands привлекла финансирование в размере $65 млн при оценке в $2,2 млрд.


Ранее компания заключила обязывающее соглашение о покупке контрольного пакета акций NFT-платформы Bondly.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн
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