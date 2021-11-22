«Норникель» объявляет о наборе сотрудников из Иркутской области для работы в Норильске

«Норникель», одна из ведущих горно-металлургических компаний России, проводит набор сотрудников для работы в Норильске. Компания приглашает на работу по специальностям: инженер по охране труда и промышленной безопасности, инженер по наладке и испытаниям, мастер строительных и монтажных работ, токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, газорезчик, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, слесарь-ремонтник (по ремонту запорной арматуры), электрогазосварщик, бетонщик, плотник, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования и другим.

«Норникель» предлагает интересные вакансии в стабильно растущей отрасли, создавая комфортные условия для поддержки и развития сотрудников. Компания гарантирует высокий уровень дохода, полис добровольного медицинского страхования, расширенный соцпакет и еще много значимых преимуществ. Каждый работник «Норникеля» уверен в поддержке компании: здесь всегда идут навстречу сотрудникам, не задерживают зарплату, а если сотрудник работал сверхурочно – дополнительный труд будет оплачен. Работа в Норильске предусматривает северный стаж, который начисляется с первого дня работы и предполагает повышенную пенсию.

Компания «Норникель» – один из лидеров рейтингов лучших работодателей. Тщательное внимание в компании уделяется организации комфортного и безопасного рабочего пространства, постоянно улучшаются условия труда, модернизируется внутренняя инфраструктура. Те, кто много лет трудятся на предприятии, говорят о своей работе с гордостью и уважением.

Олег Калаев, сотрудник Заполярного филиала:

— Высокий уровень дохода, всё выплачивают без задержек. Коллектив приятный, все выполняют свою работу с душой. Отдых тоже продуман – площадки для досуга есть, комнаты отдыха, люди спортом занимаются. Работа приносит удовлетворение – много лет наблюдаю, что этим в компании активно занимаются.

Процесс улучшения условий на предприятиях в «Норникеле» ведется под девизом: «улучшение на всех этапах – от проходной до рабочего места». Сотрудники отмечают высокий уровень безопасности работы и создание комфортной среды. В 2021 году на развитие программы модернизации планируется потратить более двух миллиардов рублей – рекордная сумма, благодаря которой изменения будут заметны каждому работнику компании. Ещё в прошлом году, в сложных эпидемиологических условиях были модернизированы самые разные объекты предприятия: улучшены гардеробы и душевые, организованы удобные комнаты отдыха, столовые и многое другое.

Николай Синяков, сотрудник Заполярного филиала:

— За то время, что я работаю на предприятии, постоянно происходили качественные изменения, меняющие нашу жизнь к лучшему. Идет модернизация производства, появляется новое оборудование, новая качественная спецодежда, которая помогает в работе. Мы больше не работаем «вручную», старое оборудование заменяют современные агрегаты, которые повышают эффективность производства.

В компании «Норникель» заботятся о сотрудниках и вне рабочего процесса. В приоритете – здоровье и безопасность, доступный отдых и досуг, разнообразие образовательных и культурных активностей, возможность заниматься спортом. Если сотрудник хочет обучаться и даже получить новую профессию, он может пройти обучение за счет компании и регулярно принимать участие в интересных социальных программах и программах обучения.

Гульназ Бахарева, сотрудник Заполярного филиала:

— «Норникель» постоянно меняется и развивается. И все эти изменения технологических процессов, в том числе на механическом заводе, требуют соответствующего уровня специалистов. Я считаю, что в этом плане для сотрудников очень много возможностей – процесс обучения непрерывен, регулярно организуются курсы повышения квалификации и семинары.

Норильск – крупный развитый город. Несмотря на суровый климат, жители здесь не скучают – посещают кино и театры, спортивные клубы и культурные центры, кафе и рестораны. В городе есть всё для развития детей и подростков – центры творчества и спортивные секции, развивающие кружки и развлекательные пространства. Работа в «Норникеле» становится для людей не только новым жизненным опытом, но и возможностью для реализации профессиональных амбиций с большими перспективами в будущем. Центр кадрового сопровождения в Норильске: 8 800 700-19-43 (бесплатный номер для звонков по РФ)