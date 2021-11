Новинки по обратной совместимости для Xbox: цены, ссылки, что можно и нельзя купить





На прошлой неделе Microsoft анонсировала больше 70 новых игр в программе обратной совместимости. В первую очередь, программа направлена на игроков, которые уже купили игры на прошлых поколениях приставок и имеют теперь возможность запустить их и на новом поколении. Но некоторые игроки просто хотят приобрести старую игру в цифровом магазине Microsoft и играть в нее на Xbox One или Xbox Series X | S. Сделать это не всегда легко.

У Microsoft сейчас действует одновременно два цифровых магазина — один с Xbox 360, второй новый. Не все игры из магазина с Xbox 360 перенесли в новый магазин, а некоторые игры в магазине для Xbox 360 доступны для покупки дешевле, чем в новом магазине. Плюс в разных регионах для покупки доступны разные игры.

Ниже приводим полный список новых игр по обратной совместимости, которые можно купить (или нельзя купить, тогда мы указали, что игра отсутствует). Почти все игры по обратной совместимости в РФ стоят дешевле, чем в США. Но в США доступны некоторые проекты, которые нельзя купить в РФ.

50 Cent: Blood on the Sandотсутствует в РФотсутствует в СШАAces of the Galaxyотсутствует в РФ$4,99Advent Rising$9,99$9,99Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdomотсутствует в РФотсутствует в СШАAre You Smarter Than A 5th Graderотсутствует в РФотсутствует в СШАAvatar: The Last Airbender – The Burning Earthотсутствует в РФ$19,99Bankshot Billiards 2отсутствует в РФ$9,99BCFxотсутствует в РФ$9,99Beautiful Katamariотсутствует в РФ$19,99Binary Domain$9,79$19,99Cloning Clyde$2,79$4,99Conan$9,5$19,99Darwinia+отсутствует в РФ$14,99Dead or Alive 3$8,14$14,99Dead or Alive 4$9,79$19,99Dead or Alive Ultimate$6,78$9,99Death by Cube$0,14$9,99Disney’s Chicken Little$9,99$9,99Disney Universe$6,99$19,99Elements of Destructionотсутствует в РФ$9,99F.E.A.R. Filesотсутствует в РФотсутствует в СШАF.E.A.Rотсутствует в РФотсутствует в СШАF.E.A.R. 2отсутствует в РФ$19,99F.E.A.R. 3отсутствует в РФотсутствует в СШАGladius$9,99отсутствует в СШАGUNVALKYRIE$9,99$9,99Islands of Wakfu$5,59$9,99LEGO® Властелин колец™отсутствует в РФотсутствует в СШАManhunt$14,53$14,99Max Payne$14,99$14,99Max Payne 2: The Fall of Max Payne$14,99$14,99Max Payne 3$19,99$19,99MINI NINJAS$9,5$19,99Mortal Kombatотсутствует в РФотсутствует в СШАMortal Kombat vs DCUотсутствует в РФотсутствует в СШАMX vs. ATV Alive$28,53$19,99MX vs. ATV Untamed$8,14$19,99NIER$19,99$19,99Novadromeотсутствует в РФ$9,99Oddworld: Munch’s Oddysee$6,78$9,99Onechanbara: Bikini Samurai Squadотсутствует в РФ$14,99Otogi: Myth of Demons$19,99$19,99Otogi 2: Immortal Warriors$19,99$19,99Outpost Kaloki X$5,59$9,99Quake Arena Arcadeотсутствует в РФ$4,99RAW – Realms of Ancient War$4,88$4,99Red Dead Revolver$14,53$14,99Resident Evil: Operation Raccoon City$12,59$19,99Ridge Racer 6отсутствует в РФ$9,99Rioотсутствует в РФотсутствует в СШАRisen$13,99$19,99Risen 2: Dark Waters$9,5$19,99Rock of Ages$9,5$9,99Sacred 2: Fallen Angel$16,29$19,99Scrambleотсутствует в РФ$4,99Screwjumper!отсутствует в РФотсутствует в СШАSkate 2отсутствует в РФ$14,99SpongeBob SquarePants Underpants Slam!отсутствует в РФ$9,99SpongeBob’s Truth or Square$16,29$19,99STAR WARS Jedi Knight II: Jedi Outcast$6,78$9,99STAR WARS: Episode III Revenge of the Sith$6,78$9,99STAR WARS: Starfighter Special Edition$6,99$9,99STAR WARS: The Clone Wars$6,99$9,99Switchballотсутствует в РФ$4,99The First Templar$8,39$14,99The Outfitотсутствует в РФ$14,99Thrillville$6,78$9,99Thrillville: Off the Rails$6,78$9,99Time Pilotотсутствует в РФ$4,99Timesplitters 2$9,99$9,99Timesplitters Future Perfect$9,99$9,99Toy Story Mania!$6,99$19,99Vandal Hearts: Flames of Judgment$8,39$14,99Viva Piñata: Party Animals$6,99$9,99Warlords$3,49$4,99Если в России игра доступна в магазине для Xbox 360 и в новом магазине, мы указывали стоимость (и ссылку) на страницу игры в магазине Xbox 360 — там в подавляющем большинстве случаев стоимость ниже.