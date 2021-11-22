Новороссийскому казачьему кадетскому корпусу передано знамя Президента России

В Новороссийске (Краснодарский край) прошла торжественная церемония передачи переходящего знамени Президента Российской Федерации Новороссийскому казачьему кадетскому корпусу, информирует Минпросвещения России.

Образовательная организация стала победителем смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», который проводится при поддержке Минпросвещения России.

«Знамя Президента Российской Федерации – это символ чести и доблести, символ профессионализма, символ отношения к своему Отечеству. Это ответственность, которую кадеты и педагоги должны нести дальше. Вы – пример для казачьих кадетских корпусов не только Краснодарского края, но и страны в целом», – сказал на торжественной церемонии заместитель Министра просвещения России Денис Грибов.

Он подчеркнул, что казачий кадетский корпус – это хорошая школа знаний, выносливости, школа подготовки молодых людей к служению России.

Знамя Новороссийскому казачьему кадетскому корпусу передал Ейский казачий кадетский корпус, победивший в прошлом году.

Второе место в смотре-конкурсе занял Самарский казачий кадетский корпус, третье – Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус (Ростовская область).

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества ежегодно с 2010 года проводит смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» для выявления и распространения успешного опыта реализации дополнительных общеразвивающих программ, военно-патриотического воспитания молодёжи, развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.

Порядком проведения смотра-конкурса предусматривается торжественное вручение победителю переходящего знамени Президента Российской Федерации.