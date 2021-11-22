Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года

То, как пройдет день, зависит не только от звезд и планет, но еще и от чисел, энергия которых пронизывает пространство своими мощными волнами. Эксперты рассказали, какое число будет сегодня у руля и что это нам принесет.


В этот день числа помогут нам приоткрыть завесу тайны, заглянув в будущее. Старайтесь следовать за свои шестым чувством и пользоваться современными гаданиями для оценки того, что может произойти в ближайшее время.

Число-покровитель 22 ноября 2021 года

Начинается последний первый недели. Чтобы узнать сегодняшнее число-покровитель, необходимо сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним в конце порядковый номер понедельника, то есть 1: 2+2+1+1+2+0+2+1+1=12. 1+2=3.

Тройка будет стоять над всеми остальными числами, диктуя нам свои правила. В ней идеально сочетаются энергия Земли и Воды. Именно поэтому главным символом этого дня можно считать корабль. Это идеальное время для размеренных и простых занятий, отдыха. С другой стороны, если в этот понедельник у вас рабочий день, вам стоит обращаться почаще за помощью к свое интуиции. Это число посылает нам озарения и обладает невероятной силой, пусть и не совсем заметной нашим ощущениям.



События 22 ноября из прошлого

22 ноября 1604 король Испании Филипп III обгорел, заснув у камина, потому что придворные не смогли найти того единственного слугу, который имел право подвинуть кресло короля согласно придворному этикету. Сегодня чрезмерно жесткие правила могут принести много вреда.

22 ноября 1906 года в России началась аграрная реформа Столыпина. Это прекрасный день для того, чтобы начать что-то новое, принять новые цели в жизни.

22 ноября 1938 года на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант, которую долго считали вымершей. Если у вас есть какое-то неверное мнение, число 3 поможет вам его исправить и познать истину.

Советы нумерологов на этот понедельник

Если кто-то будет оказывать на вас сильное давление, постарайтесь сохранить невозмутимость. Не платите агрессорам их же монетой. Тройка любит, когда люди проявляют спокойствие и поступают зрело.


В такие дни стоит помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам предложат большие дивиденды за легкую работу, то вполне возможно, что вас пытаются обмануть.

Люди, которые окажутся в эпицентре важных событий, должны быть осторожнее. Есть вероятность того, что в динамичном потоке информации вы упустите что-то очень важное.

В общении с людьми крайне важной будет искренность. Неправда и притворство лишат вас доверия окружающих на очень долгий срок.

Если в вашем сердце есть тревога, Тройка поможет от нее избавиться. Сегодня отрицательные мысли будут уходить сами по себе.

Нумерологи сообщают, что в этот день довольно легко будет стать лучшей версией себя. Для этого нужно всего лишь критичнее относиться к своим поступкам.

Талисманы удачи на 22 ноября

Желтый и зеленый цвета в одежде. Желтый оттенок дарит уверенность, радость. Зеленый же помогает человеку дольше оставаться продуктивным физически. Они отлично сочетаются вместе в такой день, как сегодня.

Руна Райдо. Она символизирует духовный и личностный рост. Вы можете поставить изображение руны перед собой, нарисовать ее на своем теле или медитировать, представляя эту руну. Вот как она выглядит:


# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Что случилось с героем популярного мема про борщ с капусткой и почему сегодня он выглядит так
Что случилось с героем популярного мема про борщ с капусткой и почему
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о криптовалютах, а ParaSwap провел нетипичный эирдроп
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о
В Китае показали динамичный электрокроссовер в 5 раз дешевле Tesla
В Китае показали динамичный электрокроссовер в 5 раз дешевле Tesla
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
Павел Воля рассказал, как растут его дети
Павел Воля рассказал, как растут его дети
Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой
Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Россияне перечислили самые благородные профессии
Россияне перечислили самые благородные профессии
Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал криптовалюту «антиутопией»
Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал
Реинкарнация: мифы и факты
Реинкарнация: мифы и факты

Топ на сегодня

Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Наталья Рудова заявила, что ей не нравится большая грудь
Наталья Рудова заявила, что ей не нравится большая грудь
Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа
Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа

Еще по теме

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 августа 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 августа 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 октября 2021 года