Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года

Вадим Карасев

То, как пройдет день, зависит не только от звезд и планет, но еще и от чисел, энергия которых пронизывает пространство своими мощными волнами. Эксперты рассказали, какое число будет сегодня у руля и что это нам принесет.

В этот день числа помогут нам приоткрыть завесу тайны, заглянув в будущее. Старайтесь следовать за свои шестым чувством и пользоваться современными гаданиями для оценки того, что может произойти в ближайшее время.

Число-покровитель 22 ноября 2021 года

Начинается последний первый недели. Чтобы узнать сегодняшнее число-покровитель, необходимо сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним в конце порядковый номер понедельника, то есть 1: 2+2+1+1+2+0+2+1+1=12. 1+2=3.

Тройка будет стоять над всеми остальными числами, диктуя нам свои правила. В ней идеально сочетаются энергия Земли и Воды. Именно поэтому главным символом этого дня можно считать корабль. Это идеальное время для размеренных и простых занятий, отдыха. С другой стороны, если в этот понедельник у вас рабочий день, вам стоит обращаться почаще за помощью к свое интуиции. Это число посылает нам озарения и обладает невероятной силой, пусть и не совсем заметной нашим ощущениям.





События 22 ноября из прошлого

22 ноября 1604 король Испании Филипп III обгорел, заснув у камина, потому что придворные не смогли найти того единственного слугу, который имел право подвинуть кресло короля согласно придворному этикету. Сегодня чрезмерно жесткие правила могут принести много вреда.

22 ноября 1906 года в России началась аграрная реформа Столыпина. Это прекрасный день для того, чтобы начать что-то новое, принять новые цели в жизни.

22 ноября 1938 года на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант, которую долго считали вымершей. Если у вас есть какое-то неверное мнение, число 3 поможет вам его исправить и познать истину.

Советы нумерологов на этот понедельник

Если кто-то будет оказывать на вас сильное давление, постарайтесь сохранить невозмутимость. Не платите агрессорам их же монетой. Тройка любит, когда люди проявляют спокойствие и поступают зрело.

В такие дни стоит помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам предложат большие дивиденды за легкую работу, то вполне возможно, что вас пытаются обмануть.

Люди, которые окажутся в эпицентре важных событий, должны быть осторожнее. Есть вероятность того, что в динамичном потоке информации вы упустите что-то очень важное.

В общении с людьми крайне важной будет искренность. Неправда и притворство лишат вас доверия окружающих на очень долгий срок.

Если в вашем сердце есть тревога, Тройка поможет от нее избавиться. Сегодня отрицательные мысли будут уходить сами по себе.

Нумерологи сообщают, что в этот день довольно легко будет стать лучшей версией себя. Для этого нужно всего лишь критичнее относиться к своим поступкам.

Талисманы удачи на 22 ноября

Желтый и зеленый цвета в одежде. Желтый оттенок дарит уверенность, радость. Зеленый же помогает человеку дольше оставаться продуктивным физически. Они отлично сочетаются вместе в такой день, как сегодня.

Руна Райдо. Она символизирует духовный и личностный рост. Вы можете поставить изображение руны перед собой, нарисовать ее на своем теле или медитировать, представляя эту руну. Вот как она выглядит:



