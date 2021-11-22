Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным

Певица Ольга Серябкина в первый раз стала мамой. 36-летняя артистка несколько месяцев скрывала беременность. Ольга старалась появляться на публике в свободных нарядах и стала реже демонстрировать стройность фигуры в Сети. Поклонники уже начали догадываться об интересном положении кумира, пока 13 сентября она наконец-то призналась: совсем скоро у нее с Георгием родится ребенок. Певица также рассказала, что знает пол будущего малыша и даже выбрала вместе с избранником красивое имя. Сегодня же в семье исполнительницы хита «Мама Люба» случилось долгожданное пополнение — у нее родился сын Лука. Звезда получает поздравления от друзей и поклонников.Ольга Серябкина с мужем и сыном Напомним, что Серябкина сообщила о замужестве осенью прошлого года. Слухи об отношениях с Георгием появились еще в 2019-ом, однако ни концертный директор, ни сама артистка подтверждать роман не стали. Поэтому поклонники продолжали приписывать брюнетке интрижки с разными коллегами, а то и с сыном Максима Фадеева Саввой. Сейчас певица погружена в семейные хлопоты. Вместе с избранником она строит дом. «Очень долгое время я была максимально сосредоточена на карьере. И только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. А еще захотелось жить за городом. Сейчас мы как раз строим дом — во время карантина нашли классное место на берегу водохранилища», — говорила Ольга.