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Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты

Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты


Порядка 31% управляющих хедж-фондами и 24% их коллег с ориентацией на альтернативные инвестиции планируют в ближайшие год-два добавить криптовалюту в свои портфели. Такие расчеты содержатся в исследовании входящей в «большую четверку» аудиторских компаний Ernst & Young (EY) совместно с Greenwich Associates.


В опросе с июля по сентябрь 2021 года участвовали 264 респондентов с объемом средств под управлением (AUM) свыше $5 трлн.


Наибольший интерес к цифровым активам проявили управляющие структурами с AUM в диапазоне от $2 млрд до $10 млрд (32%) и выше (36%).


Согласно отчету, в настоящий момент в новый класс активов инвестировали только 7% респондентов.


Помимо приобретения цифровых активов (46%), фирмы рассматривают покупку криптодеривативов (43%), предоставление финансирования частным блокчейн-компаниям (37%), инвестиции в ЕTF (28%) и акции участников индустрии, прошедших IPO (28%).


Отказавшиеся рассмотреть инвестиции в криптовалюты управляющие сослались на несоответствие цифровых активов инвестиционным декларациям фонда (78%). Среди других упомянутых причин — волатильность (35%), регуляторная неопределенность 933%) и недостаточное понимание класса активов (26%).


«Катализатором роста интереса к цифровым активам стало совершенствование кастодианами и биткоин-биржами механизмов контроля на институциональном уровне. Эти устранило часть имевшихся опасений по поводу безопасности хранения криптовалют», — заявил глава блокчейн-подразделения в EY Джо МакКарни в интервью Decrypt.


В числе таких инструментов — мультиподписи и возможность генерации детализированных отчетов, удовлетворяющих потребности регуляторов.


Напомним, в ходе июльского опроса криптофонд Nickel Digital выяснил, что 82% институциональных инвесторов и управляющих частными капиталами планируют к 2023 году повысить долю цифровых активов в портфелях.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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