Павел Прилучный поднял свой рейтинг кобеля

Актер Павел Прилучный рассказал о съемках откровенного клипа. Роман с Мирославой Карпович ничуть не мешает Павлу Прилучному покорять женские сердца и вести себя как заядлый холостяк. Недавно актер снялся в клипе певиц-двойняшек Кати и Волги Король. Артист сыграл в мини-видео сутенера, а девушки — представительниц древнейшей профессии. По ходу сюжета Павел и девушки устроили «взрослые игры», не стесняясь камеры. Павел считает, что подобные видео положительно сказываются на его репутации. Он предположил, что после официального выхода клипа, у него не будет отбоя от женщин. Кроме того, он отметил, что на его месте хотел бы оказаться любой мужчина.Павел Прилучный «Прекрасные девчонки. Они вроде бы одинаковые, но настолько внутри разные. Я рад, что с ними познакомился. Не могу сказать, кто из них мне ближе, иначе они меня сожгут. Их нельзя разделять, для меня они одно целое. Для меня это веселая развлекательная провокация. Мой рейтинг как холостяка и кобеля точно поднимется! Девчонки тоже станут сексуальными объектами каждого мужчины, я думаю», — поделился Прилучный. При этом актер отметил, что клип — словно минифильм с трагичной составляющей. «Там не только разврат, но и глубокая история самого человека — его трагедия. Это один из жесточайших фильмов о правде жизни в Москве», — добавил Павел. К слову, поклонники теперь переживают за реакцию Мирославы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что Карпович, как актриса, должна понимать, что постельные сцены для ее возлюбленного — не более, чем часть работы.