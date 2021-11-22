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Павел Прилучный признался, что у него была опухоль

Павел Прилучный признался, что у него была опухоль
Актер Павел Прилучный рассказал, что хирурги сделали с его лицом. Около года назад во внешнем виде Павла Прилучного произошли перемены. Он набрал лишний вес и фанаты с трудом его узнавали. Тогда многие писали, что актер переживает тяжелый период в жизни, из-за чего перестал следить за собой. Однако, как выяснилось, звезда сериала «Мажор» столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как рассказал Павел, после той самой драки в ночном клубе ему пришлось делать операцию, во время которой ему заново «собирали» лицо. Ему установили шесть пластин. Но затем обнаружилась необходимость еще одного хирургического вмешательства. У него онемела половина лица из-за образовавшихся кист.
Павел Прилучный «Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился», — рассказал Прилучный «Стархиту». Сейчас артист вернулся в прежнюю форму и радует поклонниц откровенными съемками. Недавно в Сети прошла премьера клипа Кати и Волги Король на песню «Мира шум», где снялся Прилучный. В видео есть сцены, где актер предстал в полуобнаженном виде. Кстати, в СМИ ходили слухи, что артиста связывают с одной из певиц романтические отношения. Впрочем, как бы там ни было, сейчас Прилучный находится в статусе бойфренда Мирославы Карпович. Некоторое время назад в прессе писали об их разрыве, но попавшие недавно в Сеть снимки папарацци опровергли эти предположения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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