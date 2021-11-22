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Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda

Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda


Платежное приложение Lydia интегрировало сервисы брокера Bitpanda. Это позволит 5,5 млн пользователей торговать без комиссий более чем 170 цифровыми активами, пишет CoinDesk.


Lydia предлагает широкий спектр услуг, включая текущие и общие счета, экспресс-кредиты, мгновенные банковские переводы, мобильные платежи и инвестиции. Партнерство с BitPanda позволит клиентам инвестировать также в акции, драгоценные металлы и ETF.


По словам соучредителя брокера Эрика Демута, достигнутое соглашение усилит позиции во Франции. В декабре 2020 года фирма получила одобрение местного Управления по финансовым рынкам.


«Франция — ключевой рынок для Bitpanda. Мы открываем офис в Париже и создаем местную команду», — пояснил он.


Ранее аналогичное соглашение фирма подписала с итальянским финтех-стартапом Fabrick. На разработанной последним платформе доступны API более 500 локальных банков.


Напомним, в октябре Bitpanda наняла бывшего топ-менеджера JPMorgan на роль CEO платформы для институционалов.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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