Полицейские задержали иркутянина, подозреваемого в убийстве и сожжении тела своего брата

В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в убийстве своего брата. Погибший несколько недель числился пропавшим без вести. С заявлением о розыске в дежурную часть полиции обратился его отец. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СК России.

В ходе проведения комплекса разыскных и поисковых мероприятий сотрудники полиции установили, что последним видел пропавшего его 32-летний брат. В дальнейшем была установлена его причастность к совершению преступления. По предварительным данным, в садоводстве «Солнечное» в Иркутском районе в результате конфликта на фоне распития спиртных напитков он нанес 38-летнему иркутянину ножевое ранение, от которого мужчина скончался. На следующий день злоумышленник погрузил тело потерпевшего в машину, отвез в лесной массив и сжег вместе с авто.







