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Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с Волочковой и Бузовой

Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с Волочковой и Бузовой

Уругвайская певица Наталия Орейро, недавно получившая российское гражданство, предложила исполнительнице Ольге Бузовой или балерине Анастасии Волочковой записать с ней песню дуэтом. Она заявила об этом в эфире телеканала НТВ.

По словам латиноамериканской звезды, она знает Филиппа Киркорова, поскольку выступала с ним на музыкальном фестивале. Оценивая других российских артистов, она допустила творческий союз с кем-то из женщин.

Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой.

В эфире программы "Новые русские сенсации" Орейро также похвалила Никиту Джигурду, назвав его "молодцом", а про песни Ольги Бузовой сказала: "Очень хорошо". Как выяснилось, новоиспеченная россиянка также знает в лицо режиссера Никиту Михалкова.

Как сообщал NEWSTES, звезда все чаще публикует в Instagram свои снимки без макияжа. Недавно Орейро шокировала подписчиков свежим фото, которое она сделала, когда работала в саду.

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По материалам: uposters.ru

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