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Президент Италии сравнил прививочную кампанию с «референдумом, в котором побеждает наука»

Президент Италии сравнил прививочную кампанию с «референдумом, в котором побеждает наука»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


20:20  Автор: Александр Тараканов



Массовая вакцинация в Италии не только позволяет сдерживать четвёртую волну COVID-19, но и является «референдумом о науке, который завершается в её пользу». Такое мнение выразил президент Италии Серджо Маттарелла, указав, что 87 процентов граждан страны старше 12 лет прошли курс вакцинации.

Глава государства выступил на открытии академического года в Римском университете «Сапиенца», пишет Adnkronos.

В Италии для сдерживания COVID-19 предлагают ввести «супер Green Pass»


Однако по мнению советника министра здравоохранения Вальтера Риччарди, если в Италии не увеличатся темпы вакцинации, «стране грозит оказаться в положении Германии», в которой «мало вакцинированных, много инфицированных и умерших».

Для придания дополнительного импульса прививочной кампании COVID-паспорта (Green Pass) должны выдаваться только «вакцинированным от коронавируса или переболевшим им», а не получившим отрицательным результат при тестировании на наличие инфекции, написал он в Twitter.

В свою очередь, статс-секретарь итальянского минздрава Андрея Коста, выступая в программе второго канала государственного телевидения Rai, отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и возникновения в ряде областей «оранжевых» зон средневысокой опасности COVID-19, в совете министров рассматривают «возможность автоматического введения ряда ограничений для невакцинированных».


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По его словам, речь может идти о «лишении допуска на работу и к услугам первой необходимости», а также «запрете на посещение ресторанов, кинотеатров и театров».

Статс-секретарь не исключил возможности сокращения действия Green Pass c 12 до 9 месяцев, но отметил, что данное решение будет приниматься лишь «на базе указаний научно-технического комитета», созданного при правительстве Италии из-за пандемии COVID-19.

Согласно итальянским СМИ, в настоящий момент в стране число не вакцинированных от коронавируса нового типа составляет около 7 миллионов. С учетом детей моложе 12 лет  — 13,5 миллиона человек.



#Италия #коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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