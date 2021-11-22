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Продажи Jurassic World Evolution 2 оказались ниже ожиданий разработчиков

Продажи Jurassic World Evolution 2 оказались ниже ожиданий разработчиков


Разработчики из студии Frontier Developments опубликовали свой новый финансовый отчет, в котором поделились успехами игры Jurassic World Evolution 2. Проект вышел две недели назад — 9 ноября, и он получил хорошие оценки от критиков. Однако, разработчики не до конца довольны продажами.

Как отметили создатели Jurassic World Evolution 2, игра по предварительным заказам разошлась примерно на уровне первой части. Но после релиза ее продажи (отмечается, что речь про PC) не достигли ожидаемых результатов. Разработчики отмечают, что рассчитывают на хорошие продажи игры Jurassic World Evolution 2 в рамках зимней распродажи, поскольку у многих игроков (больше 440 тысяч) проект сейчас в списке желаемого. Суммарно на текущий момент в Jurassic World Evolution 2 сыграло около 500 тысяч человек.

Напомним, что первая игра серии Jurassic World Evolution находится в подписке Game Pass. Учитывая, что многие проекты Frontier появляются в подписке, можно ожидать в будущем добавление и Jurassic World Evolution 2.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 — долгожданное продолжение популярной игры Jurassic World Evolution от студии Frontier, которое открывает славную…
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По материалам: newxboxone

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