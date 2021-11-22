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Программа FPS Boost не завершена, Xbox планирует добавить новые игры

Программа FPS Boost не завершена, Xbox планирует добавить новые игры


Новые игры в программе FPS Boost появляются не так часто, как хотелось бы игрокам, но Microsoft добавляет в нее игры массового — сразу по несколько десятков. На прошлой неделе в FPS Boost добавили 37 новых проектов, а распространение самой программы расширили на проекты по обратной совместимости и Xbox Cloud Gaming, где 33 игры получили поддержку этой функции.

Если с играми по обратной совместимости Microsoft официально закончила, и не стоит ожидать появление новых игр с Xbox 360 и первого Xbox на консолях Xbox One и Xbox Series X | S, то с FPS Boost работа продолжается. Это подтвердил один из руководителей программного направления Xbox Джейсон Рональд в рамках подкаста Iron Lords Podcast. По его словам, Xbox еще не закончил с добавлением игр в FPS Boost, и в будущем стоит ожидать новинок.


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Напомним, что FPS Boost дает возможность играм работать с более высокой частотой кадров на приставках Xbox Series X | S, чем они работали в оригинале.

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По материалам: newxboxone

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