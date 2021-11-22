Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн

Котирующийся на Nasdaq разработчик корпоративного ПО для мобильных устройств Phunware объявил о дополнительной покупке 398 BTC на сумму ~$23,8 млн по средней цене $59 917.

Согласно пресс-релизу, по состоянию на 22 ноября компании принадлежит примерно 529 BTC (на них потрачено ~$31,8 млн, исходя из средней стоимости покупки примерно в $60 191).

Phunware известна созданием приложения для поддержки президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году. По данным Fortune, оно позволяло отслеживать передвижения его сторонников и предлагало личный доступ к их социальным сетям.

В начале ноября разработчик объявил о покупке 100 BTC примерно на $6,2 млн по средней цене ~$62 030. На тот момент Phunware сообщила, что владеет 127 BTC на $7,75 млн.

В августе 2020 года MicroStrategy первой из публичных компаний вложила часть собственного капитала ($250 млн) в биткоин. Позже совет директоров одобрил политику наращивания инвестиций в цифровое золото за счет денежных резервов.

После этого СEO MicroStrategy Майкл Сэйлор выразил уверенность, что примеру компании последуют другие частные фирмы. В США на подобные инвестиции решились Square Джека Дорси и Tesla Илона Маска.

В декабре 2021 года поставщик аналитического ПО разместил конвертируемые облигации на сумму $650 млн для покупки биткоина.

В феврале компания выпустила долговые бумаги на более чем $1 млрд и снова вложила привлеченные средства в криптовалюту.

В марте MicroStrategy приобрела 328 BTC, около 205 BTC и 262 BTC. По $15 млн фирма вложила в цифровое золото в апреле и мае. Позже компания купила 229 BTC на сумму $10 млн.

В июне организация вложила в первую криптовалюту еще $489 млн, купив 13 005 BTC, в августе — дополнительные $177 млн, в сентябре приобрела еще 5050 BTC.

Напомним, Сэйлор сравнил биткоин с собственностью, с которой не расстаются.



