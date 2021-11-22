Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн

Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн


Котирующийся на Nasdaq разработчик корпоративного ПО для мобильных устройств Phunware объявил о дополнительной покупке 398 BTC на сумму ~$23,8 млн по средней цене $59 917.


Согласно пресс-релизу, по состоянию на 22 ноября компании принадлежит примерно 529 BTC (на них потрачено ~$31,8 млн, исходя из средней стоимости покупки примерно в $60 191).


Phunware известна созданием приложения для поддержки президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году. По данным Fortune, оно позволяло отслеживать передвижения его сторонников и предлагало личный доступ к их социальным сетям.


В начале ноября разработчик объявил о покупке 100 BTC примерно на $6,2 млн по средней цене ~$62 030. На тот момент Phunware сообщила, что владеет 127 BTC на $7,75 млн.


В августе 2020 года MicroStrategy первой из публичных компаний вложила часть собственного капитала ($250 млн) в биткоин. Позже совет директоров одобрил политику наращивания инвестиций в цифровое золото за счет денежных резервов.


После этого СEO MicroStrategy Майкл Сэйлор выразил уверенность, что примеру компании последуют другие частные фирмы. В США на подобные инвестиции решились Square Джека Дорси и Tesla Илона Маска.


В декабре 2021 года поставщик аналитического ПО разместил конвертируемые облигации на сумму $650 млн для покупки биткоина.


В феврале компания выпустила долговые бумаги на более чем $1 млрд и снова вложила привлеченные средства в криптовалюту.


В марте MicroStrategy приобрела 328 BTC, около 205 BTC и 262 BTC. По $15 млн фирма вложила в цифровое золото в апреле и мае. Позже компания купила 229 BTC на сумму $10 млн.


В июне организация вложила в первую криптовалюту еще $489 млн, купив 13 005 BTC, в августе — дополнительные $177 млн, в сентябре приобрела еще 5050 BTC.


Напомним, Сэйлор сравнил биткоин с собственностью, с которой не расстаются.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии
Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики
Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики
День сыновей: история праздника и красивые поздравления
День сыновей: история праздника и красивые поздравления
Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с Волочковой и Бузовой
Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с
В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе
В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе
Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду жилья
Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных школ
В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных
В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний» победили 50 команд
В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний»
В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов
В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным

Топ на сегодня

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 ноября 2021 года
Четыре имени для представительниц слабого пола, которые могут превратить их в неудачниц
Четыре имени для представительниц слабого пола, которые могут
Ромб: что символизирует эта фигура в эзотерике
Ромб: что символизирует эта фигура в эзотерике
Лунный день сегодня 22 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 22 ноября 2021 года
Что случилось с героем популярного мема про борщ с капусткой и почему сегодня он выглядит так
Что случилось с героем популярного мема про борщ с капусткой и почему

Еще по теме

Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через SPAC-сделку
Биткоин может упасть до 10 тысяч долларов – эксперты
Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка
Бинбанк планирует вложить более $40 млн в бонды немецкой структуры UniCredit