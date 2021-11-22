Путин подписал закон о заключении трудовых договоров онлайн

13:04 Автор: Варвара Комарова

Источник: pravo.gov.ru

Владимир Путин подписал закон, позволяющий работодателям и сотрудникам использовать электронный документооборот. Текст закона опубликован 22 ноября на интернет-портале правовой информации, документ вступает в силу со дня официального публикования.

Поправки в Трудовой кодекс позволяют проводить все операции по трудоустройству в электронном формате, без дублирования документов на бумажном носителе.

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До принятия закона работодатель самостоятельно выбирал форму ведения документов, за исключением случаев, когда оформление в письменном виде или роспись работника была прямо предусмотрено трудовым законодательством.

Согласно новой статье Трудового кодекса, работодатели смогут использовать собственную информационную систему, либо общую федеральную платформу «Работа в России». Документ также позволяет соискателю работы подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

По заявлению сотрудника работодатель должен обеспечить ему доступ к документам, подписанным электронной подписью работника в информационной системе компании, путём направления электронного документа в личный кабинет на портале госуслуг.





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При и этом сотрудник вправе отказаться от электронного документооборота и получить необходимые бумаги на руки. То же предусмотрено и для соискателей без электронной подписи.

Как ранее отметила глава Комитета Совета Федерации по социальной политике и одна из авторов закона, Инна Святенко, законопроект был разработан по итогам эксперимента по введению электронного документооборота, который длился в стране с мая по ноябрь. По её словам, эксперимент признан оправданным. Теперь же работодатели, которые участвовали в эксперименте, будут обязаны перейти на электронный документооборот до 1 июля 2022 года.

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