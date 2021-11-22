Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
Сегодня, 06:20
Президент России Владимир Путин прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт». Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо, сообщается на сайте Кремля. После ревакцинации Путин встретился с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Владимир Путин:
— Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально.
Владимир Путин прививался от коронавируса весной 2021 года препаратом «Спутник V». Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй - 14 апреля.Предыдущая новость по этой теме:
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По материалам: irk