Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Президент России Владимир Путин прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт». Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо, сообщается на сайте Кремля. После ревакцинации Путин встретился с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Владимир Путин:

— Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально.

Владимир Путин прививался от коронавируса весной 2021 года препаратом «Спутник V». Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй - 14 апреля.

Жители Иркутской области сообщают об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в пунктах вакцинации

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