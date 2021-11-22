Размер прожиточного минимума и МРОТ в России увеличили на 8,6% на 2022 год

В 2022 году прожиточный минимум в целом по России составит 12 654 рубля на душу населения, следует из поправки Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую в 19 ноября поддержали в Госдуме. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, сообщает РИА Новости. На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей.

В четверг 18 ноября президент РФ предложил увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% — то есть выше инфляции. Первый показатель вырастет до 12 654 рублей, второй — до 13 890. В пятницу думский комитет по бюджету и налогам принял три поправки, предложенные президентом.

Вторая из них уточняет основания для того, чтобы в 2022 году внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета. Она позволяет распределять зарезервированные на будущий год бюджетные средства в объеме до 9,151 миллиарда рублей, которые предусмотрены на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей с детьми, а также для осуществления региональной социальной доплаты к пенсии.

Третья поправка дает возможность правительству оперативно распределять эти средства между регионами. Она устанавливает, что в 2022 году предоставляемые из федерального бюджета межбюджетные трансферты направляются субъектам согласно нормативным правовым актам правительства. Причем на них не распространяется требование о необходимости утверждать такие трансферты законом о бюджете.

До этого в проекте трехлетнего федерального бюджета была заложена индексация величины прожиточного минимума (ПМ) на 2,5%. При этом по Конституции МРОТ не может быть меньше ПМ.

В 2021 году величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля в месяц.

При этом в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц. Поправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.