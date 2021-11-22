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Разрушаем популярные стереотипы о Весах

Разрушаем популярные стереотипы о Весах

Весы — один из самых приятных Знаков Зодиака. Несмотря на то, что эти люди являются очень притягательными, о них существует довольно много неприятных мифов, которые астрологи решили развеять раз и навсегда.


Ранее мы уже рассказывали о мифах про представителей другого Воздушного Знака — Близнецов. Этих людей часто сравнивают, поэтому и мифы о них отчасти схожие.

Весы — нечестные люди

Совершенно не понятно, откуда у этого мифа растут ноги, но он действительно актуален. Многие думают, что Весам нельзя доверять. Они могут быть немного рассеянными и приврать тоже могут, но с доверием к ним у вас не должно быть никаких проблем.

Эти люди не могут постоять за себя

Могут, и еще как. Просто им не хочется лишний раз устраивать сцен. Более того, они уверены в том, что любой конфликт может сойти на нет, если не провоцировать его развитие. По этой причине многие люди думают, что Весы просто боятся отстаивать свое мнение и позицию, но это не так.


Этих людей легко обмануть

Они только кажутся вам наивными, а на самом деле они достаточно проницательны. Если вы решите пойти на обман, помните: Весы никогда не скажут вам, что раскусили вас. От этого вы будете чувствовать себя крайне неловко.

Весы — транжиры

Они любят тратить деньги — с этим никто не спорит. С другой стороны, они делают это правильно. Они либо покупают то, что совершенно точно сделает их счастливыми, либо то, что сделает счастливыми их близких. Весы обожают дарить подарки, делать что-то приятное, этого у них не отнять. Но если они чувствуют, что проседают по финансам, то не станут тратить последнюю копейку.

Эти люди обожают развлечения

Это так, но Весы не забывают про чувство меры. Многие почему-то думают, что Весы без зазрения совести откладывают работу на потом, потому что лишены ответственности. Да, у них есть тяга к прокрастинации, но они ненавидят подводить других людей нарочно. Им за это очень стыдно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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