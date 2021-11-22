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Ромб: что символизирует эта фигура в эзотерике

Ромб: что символизирует эта фигура в эзотерике

Ромб — это фигура с четырьмя равными сторонами, но не с прямыми углами, как в квадрате. Это очень важная фигура в эзотерике, поэтому необходимо точно знать, что она означает.


Старайтесь не путать ромб с просто перевернутым на бок квадратом, об энергетике которого мы уже рассказывали ранее. Это совершенно разные фигуры, хоть и стороны и равны у них обеих. Обычно ромб изображают стоящим на одной из вершин, тогда как квадрат рисуют лежащим на одной из сторон.

Энергетика ромба и его сакральный смысл

Во многих культурах этому символу приписывают чисто женскую энергию. Ромб — знак превосходства добра над злом, воспитанности над грубостью. Также в некоторых культурах ромб ассоциируется с семьей, непорочностью и чистотой.

Современные эксперты в области эзотерики уверены в еще одном важном свойстве данной геометрической фигуры — в том, что она помогает в поисках духовного просветления. Это символ стихии Земли, могущества матушки-Природы.

Как применять ромб в повседневной жизни


Если вы потерялись в жизни и никак не можете найти дорогу, которой вам хотелось бы идти вперед, серебряные или мельхиоровые изделия в форме ромба помогут в поисках истины. Это могут быть серьги, подвески, а также изделия, которые носят не на себе, а с собой.

Очень полезно иной раз надевать одежду с узорами в форме ромба. Они сделают любую женщину более привлекательной, а также помогут любому человеку видеть то, что скрыто от глаз, ощущать Вселенную на более тонком уровне.

Символ ромба можно нарисовать на стене над входной дверью в ваш дом, причем как снаружи, так и внутри. Он сделает помещение свободным от страхов, комплексов и установит защиту от потусторонних сущностей.

Ромб можно ставить на рабочий стол компьютера, на заставку в телефоне. Также полезно выбирать обои с таким узором. Ромб помогает всем и каждому и не вредит при этом абсолютно никому. Его постоянное присутствие в вашей жизни определенно пойдет вам на пользу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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