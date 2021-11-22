Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

России оказалось невыгодно выращивать свою картошку

России оказалось невыгодно выращивать свою картошку

Россия импортирует картофель из других стран, в частности из Египта, поскольку это выгоднее, чем производить самостоятельно, объяснил URA.Ru член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

"Большое количество картофеля у нас завозится из-за рубежа, потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас", — сказал парламентарий.

В стране "значительно разрушена система потребкооперации", из-за чего пропадает часть выращиваемой на селе продукции, отметил Сулейманов. По его словам, в полной мере Россия сейчас может обеспечить себя лишь зерном.

Мы сегодня себя полностью обеспечиваем зерном и даже поставляем его на экспорт, но по другим видам продукции, к сожалению, есть проблемы. Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза. Частично мы сами покрываем потребность в свинине, в птице.

Депутат объяснил, что нужно делать для решения проблемы самообеспечения продовольствием.

"Сегодня государство поддерживает крупные агрохолдинги, но недостаточно — фермеров, индивидуальные подсобные хозяйства. В стране принята программа комплексного развития села, но она сильно недофинансируется. Нам нужно увеличивать газификацию территорий, решать социальные проблемы, выравнивать заработную плату на селе и в городе", — заявил Сулейманов.

Как писал Ruposters, ранее Белоруссия впервые начала импортировать картофель.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2022 году
Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2022 году
России оказалось невыгодно выращивать свою картошку
России оказалось невыгодно выращивать свою картошку
Лиза Пескова поддержала своего брата Мику после его скандального поста о смертельном ДТП
Лиза Пескова поддержала своего брата Мику после его скандального
Эксклюзивную для Xbox игру DEATH BY CUBE в России можно купить за 10 рублей
Эксклюзивную для Xbox игру DEATH BY CUBE в России можно купить за 10
Новинки по обратной совместимости для Xbox: цены, ссылки, что можно и нельзя купить
Новинки по обратной совместимости для Xbox: цены, ссылки, что можно и
Продажи Jurassic World Evolution 2 оказались ниже ожиданий разработчиков
Продажи Jurassic World Evolution 2 оказались ниже ожиданий
Татарстан первым в РФ ввел QR-коды в общественном транспорте
Татарстан первым в РФ ввел QR-коды в общественном транспорте
На федеральном канале «Россия 1» вышел сюжет про ситуацию с коронавирусом в Иркутской области
На федеральном канале «Россия 1» вышел сюжет про ситуацию с
Стоимость красной икры в России достигла исторического максимума
Стоимость красной икры в России достигла исторического максимума
В 2022 году из Иркутска в поселок Молодежный запустят троллейбусный маршрут
В 2022 году из Иркутска в поселок Молодежный запустят троллейбусный
Иркутская область заняла 20-е место среди регионов России по уровню зарплат
Иркутская область заняла 20-е место среди регионов России по уровню
В Иркутске в двух благоустроенных общественных пространствах установили веб-камеры
В Иркутске в двух благоустроенных общественных пространствах

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

Минсельхоз: самообеспеченность России по зерну, картофелю и сахару составляет почти 100%
ФАС не ожидает роста цен на картофель из-за запрета поставок из Египта
Экспорт сельхозпродукции из Египта в Россию значительно вырос
Бурматов: проблема защиты персональных данных