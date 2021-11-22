России оказалось невыгодно выращивать свою картошку

Вадим Карасев

Россия импортирует картофель из других стран, в частности из Египта, поскольку это выгоднее, чем производить самостоятельно, объяснил URA.Ru член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

"Большое количество картофеля у нас завозится из-за рубежа, потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас", — сказал парламентарий.

В стране "значительно разрушена система потребкооперации", из-за чего пропадает часть выращиваемой на селе продукции, отметил Сулейманов. По его словам, в полной мере Россия сейчас может обеспечить себя лишь зерном.

Мы сегодня себя полностью обеспечиваем зерном и даже поставляем его на экспорт, но по другим видам продукции, к сожалению, есть проблемы. Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза. Частично мы сами покрываем потребность в свинине, в птице.

Депутат объяснил, что нужно делать для решения проблемы самообеспечения продовольствием.

"Сегодня государство поддерживает крупные агрохолдинги, но недостаточно — фермеров, индивидуальные подсобные хозяйства. В стране принята программа комплексного развития села, но она сильно недофинансируется. Нам нужно увеличивать газификацию территорий, решать социальные проблемы, выравнивать заработную плату на селе и в городе", — заявил Сулейманов.

Как писал Ruposters, ранее Белоруссия впервые начала импортировать картофель.

