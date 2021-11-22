Российская сборная установила абсолютный рекорд на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике

Восемь золотых медалей и две серебряные суммарно завоевали члены обеих команд Российской Федерации на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021), сообщает Минпросвещения России.

Олимпиада проходила в городе Боготе (Колумбия) в дистанционном формате, в ней приняли участие 48 стран и 62 команды (основные и гостевые). Российская гостевая команда включала кандидатов в сборную на следующий год.

Соревнование состояло из пяти туров (теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный). Ребята решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.

В основной золотые медали получили:

- Илья Беспятый (Республика Мордовия);

- Елисей Жданов (г. Москва);

- Илья Просяной (г. Москва);

- Данила Шкиндеров (г. Москва).

Серебряную медаль получил Андрей Ажакин (г. Москва).

В гостевой команде золотые медали завоевали:

- Екатерина Бобкова (г. Москва);

- Алексей Живин (г. Москва);

- Виктория Красоткина (Московская область);

- Максим Пермяков (Республика Мордовия).

Серебряную медаль получил Максим Раменский (Республика Мордовия). Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия).

«В этом году обе команды, и основная, и гостевая, показали высокий результат, которым можно гордиться. Поздравляю ребят и тренеров с этим серьёзным достижением. Перед школьниками открыты все возможности для продолжения учёбы и успешного развития в выбранном направлении. Астрономия и астрофизика играют важнейшую роль в современном мире, в этих сферах совершаются яркие и значительные научные открытия. В Год науки и технологий мы уделяем особое внимание выявлению лучших образовательных практик, направленных на раскрытие талантов каждого школьника», – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Руководитель сборной – старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, педагог дополнительного образования Президентского ФМЛ № 239 Борис Эскин. Заместители руководителя команды – ассистент кафедры теоретической физики и астрономии РГПУ им. А.И. Герцена Мария Волобуева и ведущий программист астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ, учитель астрономии Гимназии № 1 города Жуковского Московской области Михаил Кузнецов.

Руководитель гостевой команды – педагог-организатор Центра педагогического мастерства Иван Утешев, заместитель руководителя – ассистент кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Ангелина Веселова.

14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила в городе Боготе (Колумбия) с 14 по 21 ноября 2021 года.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная для участия в международных олимпиадах формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое мероприятие в стране по выявлению и развитию одарённых учащихся, ежегодно в ней участвуют свыше 6 миллионов школьников. Федеральным законодательством предусмотрена льгота для призёров и победителей олимпиады – поступление в вуз без вступительных испытаний по специальности, которая соответствует профильному направлению олимпиады.