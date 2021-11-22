С 22 по 28 ноября в 24 регионах РФ для школьников проведут экскурсии на тему искусственного интеллекта

С 22 по 28 ноября в 24 регионах России для школьников проведут экскурсии в университетах и технологических компаниях, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Года науки и технологий.

Учащиеся посетят ведущие университеты и технологические компании Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской, Иркутской, Кемеровской областей, Республики Татарстан и других регионов.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

Подробная информация о мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф.