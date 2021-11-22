Самые дорогие разводы в мире, которые обошлись в целое состояние

Джефф Безос и Маккензи СкоттБольше четверти века прожили вместе основатель Amazon и его супруга, и при этом смогли расстаться без громкого раздела имущества. Хотя делить им, однозначно, нужно было много. Однако Джефф и Маккензи смогли договориться без привлечения внимания общественности, и в результате Мелинда получила отступные в сумме примерно 38 миллиардов долларов (четверть общей доли супругов в Amazon), сразу же заняв третью позицию в списке богатейших женщин мира. Позиции её бывшего супруга после этого несколько пошатнулись, но спустя всего год он уже снова уверенно возглавил рейтинг богатейших людей.Роман и Ирина АбрамовичРоссийский олигарх и его супруга прожили вместе 16 лет и стали родителями пятерых детей. При этом ни до, ни после развода они не устраивали публичных выяснений отношений, а расставание их прошло очень спокойно и без лишней огласки. Роман Абрамович позаботился о том, чтобы его бывшая семья ни в чём не нуждалась: Ирина после развода получила, согласно некоторым источникам, больше 8 миллиардов долларов и недвижимость за рубежом, в том числе, квартиры в Лондоне, виллы в Великобритании и даже замок во Франции.Билл и Мелинда ГейтсРазвод этой пары стал для многих неожиданностью, ибо все 27 лет семейной жизни они казались едва ли не идеальной парой. Когда же в прессу просочились слухи о том, что расстаются супруги из-за измен Билла Гейтса, журналисты строили предположения, насколько громким и дорогостоящим может оказаться этот развод. Однако, вопреки ожиданиям, пара рассталась довольно мирно, сумев договориться о разделе имущества без излишних споров. Некоторым изданиям удалось узнать лишь о том, что Мелинда получила одних только акций на сумму порядка 5,7 миллиарда долларов. При этом подробности раздела общего имущества не разглашаются, но стоит учитывать: супруги Гейтс являлись крупнейшими в США владельцами сельскохозяйственных земель, в их владении находилось множество объектов недвижимости и коллекция произведений искусства.Алек и Джослин Вильденштейн20 лет брака арт-дилера Алека Вильденштейна и его супруги Джослин закончились в 1999 году очень громким разводом, сопровождавшимся всеми прелестями расставания некогда любивших друг друга людей: взаимными обвинениями в изменах и насилии, угрозами друг другу оружием и скандалами. А причина столь бурного разрыва крылась всего лишь в том, что Джослин пыталась усовершенствовать собственную внешность, но Алек уже не мог смотреть на результаты бесконечных пластических операций.Во время бракоразводного процесса он даже просил судью запретить доступ в зал суда журналистам, так как «внешний вид Джослин пугает людей». Джослин упорно делала из себя Женщину-кошку, а в результате потеряла мужа. Правда, приобрела после развода 3,8 миллиарда долларов. Но уже спустя всего 19 лет Женщина-кошка объявила себя банкротом.Руперт Мёрдок и Анна Мария ТорвМедиамагнат и его жена прожили в браке 30 лет, после чего расстались. Очевидно, причиной этого было увлечение Мёрдока прекрасными молодыми особами, ведь спустя всего 17 дней после развода он снова вступил в брак. Правда, в этот раз он был очень аккуратен при составлении брачного договора. Ведь Анне Марии Торв ему пришлось выплатить 1,7 миллиарда долларов. Некоторые издания утверждают, будто большая часть переданных Анне активов закреплена за детьми, но они и так не обделены отцом: два сына занимают в корпорации отца ключевые позиции, а вот дочь Элизабет смогла добиться успеха вне семейного дела.Билл и Сью ГроссЭтот развод вышел, конечно, не самым дорогим в мире, зато самым громким. Финансисту Биллу Гроссу решение расстаться с женой обошлось очень дорого – в 1,3 миллиарда долларов, составивших более половины его состояния. Кроме того, жена смогла отсудить у него всех трёх их кошек, картину Пабло Пикассо «Отдых» и шикарный особняк Laguna Beach в Калифорнии. Для финансиста всё это стало огромным ударом, он даже принялся мстить бывшей жене и попытался в прямом смысле слова отравить её существование в Laguna Beach. По его приказу там распылили какие-то спреи, наполнившие дом зловонным ароматом, а усиливали его тушки гнилой рыбы, разложенной в вентиляционных отверстиях. В результате Билл купил дом рядом с бывшей женой и в 2021 году поселился там вместе со своей новой избранницей, бывшей теннисисткой Эми Шварц, которая младше мужа на 25 лет.Берни и Славика ЭкклстоунИзвестная модель Armani и генеральный директор «Формулы-1» прожили в браке, казавшемся идеальным, 23 года. Но в какой-то момент Славика заявила, что устала терпеть ужасный характер своего мужа, и подала на развод, завершившийся в 2009 году. Самое интересное, что бывшая жена босса «Ф-1» получила в безраздельное владение 1,2 миллиарда долларов, ровно половину состояния мужа, но при этом, по сведениям The Daily Telegraph, ещё и обязательство каждый год выплачивать Берни Экклстоуну 100 миллионов долларов. Якобы это – часть состояния, переведённого Берни на имя жены ещё в 1990-е, и он по решению суда добился возврата.