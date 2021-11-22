Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite





Завтра, 22 ноября, исполняется ровно неделя с момента запуска мультиплеера Halo Infinite. Игра стала доступна (пока в рамках бета-версии) игрокам 15 ноября, в день 20-летия Xbox и серии Halo.

Официальный Twitter-аккаунт Halo напоминает игрокам, что сегодня последний день, когда можно получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite, приуроченное к юбилейной дате. Чтобы разблокировать снаряжение, достаточно просто войти в игру, но сделать эту нужно до 22 ноября, далее обзавестись этим снаряжением будет невозможно.

Don't miss your chance to lock in exclusive 20th Anniversary gear in the #HaloInfinite's multiplayer beta!

Log in before tomorrow, November 22, to unlock exclusive gear that'll get your armory started off right. pic.twitter.com/HfsFfgvefQ — Halo (@Halo) November 21, 2021



Напомним, что мультиплеер Halo Infinite условно-бесплатный. Сейчас в нем проходит первый сезон, который продлится до мая 2022 года.