Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite

Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite


Завтра, 22 ноября, исполняется ровно неделя с момента запуска мультиплеера Halo Infinite. Игра стала доступна (пока в рамках бета-версии) игрокам 15 ноября, в день 20-летия Xbox и серии Halo.

Официальный Twitter-аккаунт Halo напоминает игрокам, что сегодня последний день, когда можно получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite, приуроченное к юбилейной дате. Чтобы разблокировать снаряжение, достаточно просто войти в игру, но сделать эту нужно до 22 ноября, далее обзавестись этим снаряжением будет невозможно.


Напомним, что мультиплеер Halo Infinite условно-бесплатный. Сейчас в нем проходит первый сезон, который продлится до мая 2022 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo Infinite
Сегодня последний шанс получить эксклюзивное снаряжение в Halo
Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass
Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass
2 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за прошедшую неделю
2 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за прошедшую неделю
Microsoft начала предлагать покупку Xbox Series X в бандле с избранными играми
Microsoft начала предлагать покупку Xbox Series X в бандле с
Ливрея автомобиля Forza Horizon 5 в стиле Halo Needler от POPeART
Ливрея автомобиля Forza Horizon 5 в стиле Halo Needler от POPeART
На покупку всей «косметики» в Marvel’s Avengers придется потратить больше $3000
На покупку всей «косметики» в Marvel’s Avengers придется потратить
Так выглядит потрясающая смена дня и ночи в Halo Infinite – видео
Так выглядит потрясающая смена дня и ночи в Halo Infinite – видео
Ромб: что символизирует эта фигура в эзотерике
Ромб: что символизирует эта фигура в эзотерике
"Воссоединение года": Водонаева и Боня помирились после 15-летней ссоры
"Воссоединение года": Водонаева и Боня помирились после
В Японии занервничали из-за совместных маневров России и Китая у ее берегов
В Японии занервничали из-за совместных маневров России и Китая у ее
Лунный день сегодня 22 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 22 ноября 2021 года
Четыре имени для представительниц слабого пола, которые могут превратить их в неудачниц
Четыре имени для представительниц слабого пола, которые могут

Топ на сегодня

Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

Официально: мультиплеер Halo Infinite уже доступен бесплатно игрокам
Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN