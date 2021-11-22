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Сенатор Цеков предложил объявить 2022 год в России Годом Николая Данилевского

Сенатор Цеков предложил объявить 2022 год в России Годом Николая Данилевского

16:41  Автор: Александр Мащенко



Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков предложил объявить 2022 год в России Годом Николая  Данилевского. Соответствующее предложение он направил министру культуры Ольге Любимовой, сообщает пресс-служба сенатора. 

Николай Яковлевич Данилевский (1822 — 1885) — российский социолог, культуролог, естествоиспытатель, геополитик. Его главный труд «Россия и Европа» основан на разработанной им же теории культурно-исторических типов. Данилевского считают классиком русской геополитики, повлиявшего на евразийскую геополитическую школу, наряду с Освальдом Шпенглером он признан основателем цивилизационного подхода к истории. Данилевский значительную часть жизни прожил в Крыму и похоронен на южном берегу полуострова, под Форосом.


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«В Республике Крым планируется ряд мероприятий, посвящённых 200-летию со Дня рождения Н.Я. Данилевского — организация и проведение в учреждениях образования и культуры Республики Крым тематических мероприятий, проведение республиканского конкурса, посвященного научному наследию Н.Я. Данилевского в различных областях знаний», — говорится в обращении сенатора.

Кроме того, запланирована Международная конференция на тему «Н.Я. Данилевский: русский гений». Цеков предлагает также объявить 2022 год в России годом Данилевского с проведением тематических мероприятий во всех российских регионах.



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По материалам: pnp.ru

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