Сенатор Ламмис раскритиковала Хилари Клинтон за предостережения касательно криптовалют

Сенатор США Синтия Ламмис раскритиковала Хиллари Клинтон за опасения относительно угрозы со стороны криптовалют. Сторонница биткоина предположила, что именно цифровое золото может стать для доллара спасением от инфляции.

https://twitter.com/CynthiaMLummis/status/1462092253975957507

Ранее в ходе форума Bloomberg New Economy Forum экс-первая леди, госсекретарь в администрации Барака Обамы и участник президентской гонки 2016 года Клинтон заявила, что криптовалюты могут подорвать статус доллара как резервной валюты. Цифровые активы также способны дестабилизировать целые страны, добавила она.

"Великие лидеры не боятся будущего. Америка могла бы оказаться в нем победителем, приняв биткоин в качестве твердой валюты, которую можно использовать для стабилизации доллара и отмены штопора, начатого в 1971 году", — написала в ответ Ламмис.

Она не уточнила, каким образом первая криптовалюта должна стабилизировать доллар, но упомянула 1971 год. Тогда президент США Ричард Никсон полностью отменил золотой стандарт, передав контроль над денежной массой ФРС. Считается, что это сделало экономику более подверженной инфляции, позволив печатать необеспеченные деньги.

Возможно Ламмис полагает, что теперь в качестве обеспечения доллара может выступить цифровое золото.

В октябре сенатор заявила, что биткоин и другие "нефиатные валюты" потенциально помогут американцам и жителям других стран справиться с надвигающимся экономическим кризисом.

В августе политик увеличила свои вложения в первую криптовалюту. Впервые Ламмис инвестировала в цифровое золото в 2013 году.

Напомним, после избрания сенатор обещала вывести обсуждение биткоина на национальный уровень и призвала перевести в актив часть пенсионных накоплений.

До прихода в Сенат Ламмис занимала должность казначея Вайоминга. В 2019 году штат принял закон, приравнявший криптовалюты к деньгам.

Сенатор стала соавтором поправки к инфраструктурному плану, нормы которого подверглись критике со стороны криптосообщества. Ни предложение Уайдена-Ламмис-Туми, ни конкурирующая, ни компромиссная поправки в законопроект не вошли.

В ноябре президент Джо Байден подписал план без изменений норм, касающихся криптовалютной индустрии.