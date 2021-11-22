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Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии

Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии


Децентрализованные финансы (DeFi) дают Австралии отличную возможность укрепиться в роли лидера в области инноваций и экономического прогресса. Об этом заявила австралийский сенатор от штата Виктория Джейн Хьюм.


В рамках саммита Australian Financial Review Super & Wealth она отметила, что DeFi-сектор не исчезнет в ближайшее время, потому что это «не причуда».


«Подкрепленные технологией блокчейн децентрализованные финансы предоставят невероятные возможности. Австралия не должна остаться позади из-за страха перед неизвестным», — добавила Хьюм.


По ее словам, экономическое будущее страны определят инновации и освоение новых технологий.


https://forklog.com/defi-2-0-kak-razvivayutsya-detsentralizovannye-protokoly-novogo-pokoleniya/

Напомним, сенатор от Нового Южного Уэльса Эндрю Брэгг выразил надежду на одобрение плана регулирования криптовалютной индустрии в 2022 году. Его собирались опубликовать к концу октября 2021 года.


В начале ноября австралийский Commonwealth Bank объявил, что станет первым банком в стране, который предложит клиентам возможность покупать, продавать и хранить криптовалюту через собственное приложение CommBank.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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