Сергей Лазарев уже украсил для детей елку, а потом улетел с ними в Дубай

Певец Сергей Лазарев поделился фото с подросшими детьми, позирующими у новогодней елки. А потом артист опубликовал кадры с детьми из ОАЭ. Многие родители начинают готовиться к Новому году заблаговременно, чтобы как можно раньше подарить детям праздничную атмосферу. Звездный папа Сергей Лазарев поставил детям елку за пять недель до Нового года. Уже по сложившейся традиции, одним из первых звездных родителей, кто нарядил дома новогоднюю ель, стал Филипп Киркоров. Артист украсил дом сразу же после возвращения из ОАЭ еще 10 ноября. Сергей Лазарев поступил по схожему сценарию. Правда, сначала он поставил детям елку, а потом уехал с ними отдыхать. Как признался Сергей в своем Instagram, он украсил дом к Новому году еще в середине ноября, потому что «в суете современной жизни и безумном ритме работы иногда забываешь вообще обо всем».Сергей Лазарев с детьми «К Новому году готовы! Вроде бы, только середина ноября, но в суете современной жизни и безумном ритме работы иногда забываешь вообще обо всем. А для артиста это тем более актуально…🙈Я всегда думал, что Елка-важнейший атрибут праздника, ведь именно она создает ту самую непередаваемую атмосферу. Мы уже положили туда первые подарки. Осталось только дождаться Деда Мороза 😉»— подписал артист фото, на котором он позирует с 7-летним Никитой и 3-летней Аней рядом с уже наряженным деревцем. Звездный папа не скрывал, что занимался украшением дома не сам. Он доверил эту миссию профессиональному дизайнеру. В этом году для елки певец и его наследники выбрали золотистую цветовую гамму. Высокая искусственная ель очень плотно украшена игрушками и декором от основания до самой верхушки. Для этого были использованы крупные стеклянные шишки, шары белого и золотого цветов, роскошные перья, искусственный снег. Конечно, под елью стоят декоративные елочки и коробки с подарками. После этого Лазарев рассказал, что он с детьми уехал «из зимы в лето» — семья улетела отдыхать в Дубай.Сергей Лазарев с детьми «Прилетели с детками Эмираты! Первая остановка- Дубай! Оч хотелось солнца, чтобы немного подзарядиться. Приехав в наш отель, сразу пошли изучать его огромную территорию. Но я не выдержал и прилег немного позагорать и насладиться солнышком! 🌞 В ближайшее время меня не кантовать😂😂 😎», - поделился с поклонниками Лазарев.