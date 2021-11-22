Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков

Утром 22 ноября от коронавируса скончался главный врач Иркутского диагностического центра, кандидат медицинских наук Игорь Ушаков. Он впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований.

Игорь Васильевич Ушаков родился 25 сентября 1957 года в Иркутске. В 1980 году окончил лечебно-профилактический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1985 по 1987 год обучался в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии ИГМИ. В 1997 году стажировался в центре обучения МИДа Японии. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заболеваемость и инвалидность, принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при болезнях органов дыхания».

С 1981 по 1985 год работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 9 Иркутска. С 1987 по 1993 год был ассистентом кафедры факультетской терапии ИГМИ. Впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований.

В 2001 году избран членом правления Ассоциации диагностических центров, а в 2010 году избран президентом Диагностической медицинской ассоциации России и стран СНГ.

С 2006 по 2008 год возглавлял Главное управление здравоохранения Иркутской области. С 2008 года занимал должность главного врача Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра.

Коллектив редакции IRK.ru выражает соболезнования родным и близким Игоря Васильевича Ушакова.