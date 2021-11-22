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Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков

Скончался главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков

Утром 22 ноября от коронавируса скончался главный врач Иркутского диагностического центра, кандидат медицинских наук Игорь Ушаков. Он впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований.

Игорь Васильевич Ушаков родился 25 сентября 1957 года в Иркутске. В 1980 году окончил лечебно-профилактический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1985 по 1987 год обучался в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии ИГМИ. В 1997 году стажировался в центре обучения МИДа Японии. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заболеваемость и инвалидность, принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при болезнях органов дыхания».

С 1981 по 1985 год работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 9 Иркутска. С 1987 по 1993 год был ассистентом кафедры факультетской терапии ИГМИ. Впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований.

В 2001 году избран членом правления Ассоциации диагностических центров, а в 2010 году избран президентом Диагностической медицинской ассоциации России и стран СНГ.

С 2006 по 2008 год возглавлял Главное управление здравоохранения Иркутской области. С 2008 года занимал должность главного врача Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра.

Коллектив редакции IRK.ru выражает соболезнования родным и близким Игоря Васильевича Ушакова.

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По материалам: irk

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