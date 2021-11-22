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Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass

Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass


Подписка Xbox Game Pass может пополниться игрой Lost in Random. На это указывает польский сайт xgp, который обнаружил соответствующую пометку на странице с игрой в Microsoft Store. На обложке игры в цифровом магазине Microsoft указано, что проект является частью Game Pass, хотя, фактически, игра в подписке отсутствует.


Отметим, что это уже вторая игра за последние пару дней, которая таким образом была обнаружена в Microsoft Store в качестве проекта для возможного добавления в Game Pass. Ранее таким же образом в польской версии магазина была помечена игра Mass Effect: Legendary Edition.

Mass Effect: Legendary Edition и Lost in Random — это игры издательства Electronic Arts. Если они будут добавлены в подписку Game Pass, то произойдет это, наверняка, за счет сервиса EA Play, то есть доступ к играм будут иметь подписчики Game Pass Ultimate. Однако отметим, что обычно в EA Play игры попадают спустя 9-12 месяцев после релиза, тогда как с момента выхода Lost in Random прошло гораздо меньше времени, выход проекта состоялся 10 сентября 2021 года.


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По материалам: newxboxone

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