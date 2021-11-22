Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сноуден объяснил свое негативное отношение к мем-токенам

Сноуден объяснил свое негативное отношение к мем-токенам


Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил, что плохо относится к "собачьим" токенам вроде Dogecoin или Shiba Inu.


https://twitter.com/Snowden/status/1462538301034930178

По словам Сноудена, подобные токены не нравятся ему из-за плохого чувства юмора. Он также указал, что многие воспринимают мемные монеты всерьез и могут понести потери.


На фоне роста популярности таких активов активизировались и мошенники. Стоящая за Shiba Inu команда предупредила пользователей о распространении фейковых групп проекта в соцсетях.


https://twitter.com/Shibtoken/status/1462322035992903680

Ранее Сноуден уже призывал своих подписчиков в Twitter воздержаться от покупки токена Shiba Inu.


О том, что представляет собой Shiba Inu, читайте в наших карточках.


https://forklog.com/chto-takoe-shiba-inu/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

В Совфеде РФ заявили об изучении криптовалют
В Совфеде РФ заявили об изучении криптовалют
Токен Elrond подорожал почти на 50% на фоне запуска проектом DEX
Токен Elrond подорожал почти на 50% на фоне запуска проектом DEX
В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов
В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов
Сноуден объяснил свое негативное отношение к мем-токенам
Сноуден объяснил свое негативное отношение к мем-токенам
В Венесуэле пообещали стипендии для изучения криптовалют
В Венесуэле пообещали стипендии для изучения криптовалют
Celsius Network выделит дополнительные $300 млн на майнинг биткоин
Celsius Network выделит дополнительные $300 млн на майнинг биткоин
Ирина Понаровская призналась, что она перенесла инсульт
Ирина Понаровская призналась, что она перенесла инсульт
Стас Садальский сообщил о смерти актрисы Нины Руслановой
Стас Садальский сообщил о смерти актрисы Нины Руслановой
Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров оскорблял девушек
Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров оскорблял девушек
Павел Прилучный поднял свой рейтинг кобеля
Павел Прилучный поднял свой рейтинг кобеля
Сергей Глушко заставляет жену заниматься спортом
Сергей Глушко заставляет жену заниматься спортом
Сергей Лазарев уже украсил для детей елку, а потом улетел с ними в Дубай
Сергей Лазарев уже украсил для детей елку, а потом улетел с ними в

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн
В США два брата вложились в мемную криптовалюту Shiba Inu coin. Теперь они миллионеры
Сноуден рекомендовал забыть Yahoo
Сноуден высмеял "секретную операцию" ЦРУ против России