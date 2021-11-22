Сноуден объяснил свое негативное отношение к мем-токенам

Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил, что плохо относится к "собачьим" токенам вроде Dogecoin или Shiba Inu.

https://twitter.com/Snowden/status/1462538301034930178

По словам Сноудена, подобные токены не нравятся ему из-за плохого чувства юмора. Он также указал, что многие воспринимают мемные монеты всерьез и могут понести потери.

На фоне роста популярности таких активов активизировались и мошенники. Стоящая за Shiba Inu команда предупредила пользователей о распространении фейковых групп проекта в соцсетях.

https://twitter.com/Shibtoken/status/1462322035992903680

Ранее Сноуден уже призывал своих подписчиков в Twitter воздержаться от покупки токена Shiba Inu.

О том, что представляет собой Shiba Inu, читайте в наших карточках.

https://forklog.com/chto-takoe-shiba-inu/