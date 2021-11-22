Сочинение: первый шаг к ЕГЭ

Прошло чуть меньше трех месяцев от начала учебного года, а в жизни одиннадцатиклассников уже наступает знаковый момент: 1 декабря им предстоит написать итоговое сочинение, которое станет допуском к единому государственному экзамену.

Традиционно в преддверии этой творческой работы редакция портала «Российское образование» отвечает на самые важные вопросы выпускников и их родителей.

Что, где, когда

Основная дата проведения сочинения – 1 декабря 2021 года. Для учащихся, получивших незачет или отсутствующих по уважительной причине, предусмотрены еще две даты: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Продолжительность написания работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов это время увеличивается на полтора часа.

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Система оценки – зачет или незачет.

В итоговом сочинении необходимо:

– раскрыть тему сочинения;

– аргументировать свою позицию с опорой на литературный материал;

– комментировать приведенные примеры из произведений;

– выстраивать трехчастную композицию, владеть грамотной письменной речью.

Направления и темы

Направления для тем итогового сочинения были объявлены еще в августе этого года, сами же темы школьники узнают непосредственно перед началом работы.

Направления:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, книжная).

Выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства. Дорога может быть осмыслена не только в конкретном, но и в символическом значении. Темы сочинений позволят рассуждать о том, как человек на жизненном пути обретает практический и духовный опыт, меняется, лучше понимает самого себя и других людей.

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные).



Выпускники могут рассказать о собственном опыте столкновения с технологическими новшествами и экологическими проблемами, порассуждать о влиянии научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир, подумать о способах достижения равновесия между материально-техническими завоеваниями и духовными ценностями человечества.



3. Преступление и Наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние).

Тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния.

При написании работы можно использовать различные произведения: публицистику, мемуары и художественную литературу, в том числе роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 200-летие которого отмечается в этом году.



4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для 11-классника).

Высказываясь о произведении искусства с опорой на собственный опыт осмысления жизни, участник может привлечь при аргументации примеры из художественных текстов (включая сценарии), мемуаров, дневников, публицистики, а также из искусствоведческих трудов критиков и ученых.

5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства).



Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н.А. Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 г.

При раскрытии тем этого направления можно привлечь для аргументации примеры из художественной, исторической, психологической, философской литературы и публицистики, обозначая при их интерпретации свою гражданскую и нравственную позицию.



Критерии выполнения работы

К проверке допускаются сочинения, соответствующие следующим требованиям: объем текста не менее 250 слов (включая служебные слова), написанные самостоятельно, без использования чужого текста.

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям:

– соответствие теме;

– аргументация, привлечение литературного материала;

– композиция и логика рассуждения;

– качество письменной речи;

– грамотность.

Первые два критерия являются основными, выставление оценки «незачет» за любой из них автоматически приводит к незачету за всю работу в целом.

Критерий № 1 «Соответствие теме»

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т. п.). Незачет ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нем нет ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания.

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»

Проверяется умение рассуждать, доказывать свою позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из литературного материала. Можно привлекать художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы (достаточно опоры на один текст). Незачет ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, или написано без опоры на литературный материал, или в нем существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются).

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»

Проверяется умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Незачет ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть.

Критерий № 4 «Качество письменной речи»

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины. Незачет ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения.

Критерий № 5 «Грамотность»

Незачет ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.