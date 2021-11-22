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"Союзмультфильм" показал трейлер продолжения "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" показал трейлер продолжения "Ну, погоди!"

Студия "Союзмультфильм" в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 представила трейлер перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Его можно посмотреть на Youtube-канале студии.

Продолжение получило название "Ну, погоди! Каникулы", и в нем по-прежнему Волк пытается поймать Зайца. Персонажей значительно переработали визуально, а также добавили несколько новых героев.

По словам авторов, Волк больше не будет курить и распивать спиртное, поскольку такое сейчас нельзя демонстрировать на экране, а из вредных привычек у него будет чрезмерное увлечение видеоиграми. Создатели также решили избегать диалогов между героями, однако у них "периодически будут проскальзывать крепкие фразы типа "Ну, погоди!".

Премьера мультфильма намечена на декабрь этого года, точную дату пока не назвали.

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По материалам: uposters.ru

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