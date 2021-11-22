Стас Садальский сообщил о смерти актрисы Нины Руслановой

Актер Стас Садальский рассказал в Instagram о кончине звезды «Зимней вишни», сериалов «Тени исчезают в полдень», «Собачье сердце», Нины Руслановой. Актриса театра и кино Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, заявила директор Гильдии актеров кино России, Валерия Гущина, пишет РИА Новости. По ее словам, советская и российская артистка скончалась в воскресенье, 21 ноября, в Москве. О смерти артистки в своем Instagram-аккаунте также сообщил ее коллега Станислав Садальский. По его словам, она «старалась держаться», несмотря на болезнь, и звонила ему по старой памяти.Стас Садальский, Анастасия Вертинская и Нина Русланова «🙏🏽Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик!» С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..? Прощай, дорогая, прости», - написал Садальский в Instagram. Последние десять дней звезда провела в больнице, куда попала с коронавирусом. По информации «Пятого канала», Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти актрису врачи не смогли.Стас Садальский, Нина Русланова, Андрей Малахов и другие По мнению Станислава Садальского, к смерти Нины Руслановой привело то, что в последние годы о ней забыли. Он объяснил, что актриса на закате лет оказалась беспомощной и переживала из-за этого: «Нина очень переживала свою беспомощность. Очень тяжело уходить, когда ты без сил». Актер уточнил, что никому из артистов не желает повторить ее судьбу. «Это естественный процесс, потому что умираешь от того, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают», — добавил он. Впервые на экранах телевизоров зрители увидели Русланову в 1967 году в картине Киры Муратовой «Короткие встречи», где партнером Руслановой был Владимир Высоцкий. С тех пор артистка сыграла в более чем 150 фильмах. Самые знаменитые из них «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.