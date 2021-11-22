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Стоимость красной икры в России достигла исторического максимума

Стоимость красной икры в России достигла исторического максимума

Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю 20-летних наблюдений. Таким образом цена за килограмм икры составила 5 тысяч рублей. С 2000 года икра подорожала в 7,4 раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Рост цен на красную икру происходит несмотря на обратный прогноз Росрыболовства и увеличение добычи лососевых. Росстат также зафиксировал рост цен на красную рыбу в охлажденном и мороженом виде, которые в октябре 2021 года выросли на 16%, с 726,9 до 845,3 рубля за килограмм.

В рознице лососевая икра дорожает с начала 2020 года. В ноябре 2020-го средние цены превысили 4 тысячи рублей за 1 килограмм, побив предыдущий рекорд августа 2018 года в 3,9 тысячи рублей за килограмм.

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По материалам: irk

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