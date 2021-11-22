Так выглядит потрясающая смена дня и ночи в Halo Infinite – видео





Игровые журналисты уже имеют доступ к Halo Infinite, и одна из деталей, которую решил осветить канал Greenskull – это динамическая смена дня и ночи в игре. Ниже можно посмотреть видео, записанное с приставки Xbox Series X, где показывается смена дневного и ночного цикла в игре.

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Halo Infinite предлагает полный дневной и ночной цикл с динамическим освещением, тенями и атмосферой. Примерно 1 час реального времени равен 1 дневному и ночному циклу на Zeta Halo.

Релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря, в России игра будет доступна с 21:00 по московскому времени.