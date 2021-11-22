"Такой ожог — это сразу кость": коллега Марины Хлебниковой призвала молиться за ее здоровье

Вадим Карасев

Накануне стало известно, что в квартире 56-летней Марины Хлебниковой произошло возгорание. Ее коллега Наталья Штурм после этого призвала молиться за здоровье певицы, сообщает Пятый канал.

Как отмечало издание, у Марины Хлебниковой обожжено 20% лица, в настоящее время артистка находится с ожоговым шоком в реанимации, за жизнь знаменитости борются врачи.



Верю, что общая молитва за здоровье и жизнь Марины Хлебниковой поможет. Получилось с одной Мариной, певицей МакSим — получится и с нашей Мариной.

Наталья Штурм не может выкинуть из головы мысли о том, насколько сильную боль в настоящее время испытывает Хлебникова.

Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая… С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость… И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей… Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Капля масла со сковородки стрельнет — мы с криком руку отдергиваем и бежим мазать. С кем не было, помните это ощущение. А тут…

Исполнительница призвала молиться за Марину Хлебникову и надеяться на мастерство медиков и организм своей коллеги.

"Встань и иди, сказал Иисус, ибо Вера исцелит тебя", — заключила Наталья Штурм.



О том, что в крови певицы нашли алкоголь, сообщает также "Рен ТВ", хотя продюсер Хлебниковой Дмитрий Чижов сказал, что исполнительница не страдала алкоголизмом.

"Мы с ней были в поездке и вернулись позавчера. Никаких проблем не было вообще, в том числе и с алкоголем. Я ее пьяной никогда не видел, хотя слухи такие ходили. Может, и было что-то, но не на моих глазах. У нас были совместные планы на ближайшее время, но теперь все будет иначе", — отметил продюсер.

ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.

В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу. В настоящее время причины и обстоятельства ЧП выясняются.

СМИ сообщают, что, вероятнее всего, певица могла заснуть с сигаретой, из-за чего и произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении", — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.



Как писал ранее NEWSTES, Марина Хлебникова утверждает, что страдает неизлечимым заболеванием уже на протяжении многих лет, тщательно скрывая свой диагноз. Популярная певица откровенно рассказала о своем состоянии.