Татарстан первым в РФ ввел QR-коды в общественном транспорте

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В общественный транспорт Татарстана с 22 ноября нельзя попасть без QR-кода о вакцинации, перенесенном коронавирусе или медицинских противопоказаниях к прививке. Это касается городского, пригородного и межмуниципального транспорта, в том числе, казанского метро. Исключение составят легковые такси и межрегиональные перевозки. QR-коды будут проверять при продаже билетов, сообщает РИА Новости.

Замглавы Минтранса региона Андрей Егоров ранее говорил, что в случае отсутствия QR-кода пассажиру придется покинуть транспорт. 16 ноября в регионе стартовал набор QR-контролеров.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для железнодорожного и авиационного транспорта, а также для ряда общественных мест. Предполагается, что первое время можно будет использовать вместо QR-кода отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, обязательным его наличие в случае утверждения законопроектов станет с 1 февраля.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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