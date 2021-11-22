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TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital

TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital


Журнал TIME впервые будет держать на балансе Ethereum (ETH) в рамках совместной образовательной программы о метавселенной с криптоторговым банком Galaxy Digital Holdings Майка Новограца.


Издание также запустит TIME 100 — список ста наиболее влиятельных предпринимателей из сферы виртуальных миров.


Журнал будет еженедельно публиковать информационный бюллетень Into the Metaverse от штатного автора Эндрю Чоу.


"В течение следующего десятилетия метавселенная станет более важной частью мировой экономики. Нашу физическую и цифровую реальности уже довольно трудно различить", — отметил основатель и CEO Galaxy Digital Майк Новограц.


Дополнительные образовательные ресурсы по метавселенной TIME планирует размещать на новой странице с брендовым контентом Time for Learning, которая появится в декабре.


Для этого журнал использует опыт сотрудников Galaxy Digital, в частности, Сэма Энглебардта и Ричарда Кима — генеральных партнеров венчурной франшизы Galaxy Interactive. Она ориентирована на инвестирование в компании, работающие на стыке контента, финансов и технологий.


По мнению Энглебардта, люди по-разному понимают термин "метавселенная". Первой целью партнерства с TIME он назвал создание "общего лексикона и понимание идеи и возможностей", появляющихся по мере движения "от физического к виртуальному миру".


Сделка полностью финансируется в Ethereum.


Напомним, в апреле 2021 года в рамках партнерства с Grayscale Investments издание приняло биткоин в качестве оплаты за серию видеороликов о криптоиндустрии. TIME оставил BTC на балансе.


В том же месяце журнал начал принимать криптовалюту в оплату за подписку.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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